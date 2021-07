Posledné mesiace neboli pre Františka Nedvěda ľahké. Lekári mu diagnostikovali zákernú rakovinu pľúc a musel sa podrobiť náročnej liečbe. Po namáhavej chemoterapii a ožarovaní sa chvíľu zdalo, že jeho stav sa lepší. O to bola jeho náhla smrť šokujúcejšia. „Otec zomrel v nedeľu, malo to neskutočne rýchly spád. V sobotu vyzeral ešte v poriadku a v nedeľu popoludní, keď sme do nemocnice išli s mamičkou, tak už veľmi nekomunikoval a hovoril som si, že sa to ešte obráti. A večer o pol desiatej nám volali z nemocnice, že otec zomrel,“ povedal pre web ŽivotvČesku.cz Františkov syn Vojta.

Podľa neho došlo k zhoršeniu zdravotného stavu neuveriteľne rýchlo. „V sobotu komunikoval normálne. Sadol si, ľahol, trošku ho pobolieval chrbát, ale dalo sa s ním normálne hovoriť. Nič nenasvedčovalo tomu, že sa stav zhorší. Otec bojoval statočne, nad chorobami v posledných rokoch vyhrával, bohužiaľ, tentoraz sa to už nepodarilo,“ opísal Vojta posledné chvíle otcovho života. Ešte začiatkom júna sa František Nedvěd cítil oveľa lepšie, s manželkou oslávil zlatú svadbu a dokonca sa vtedy po rokoch zmieril s bratom Janom Nedvědom.

František Nedvěd zomrel v nedeľu večer. Zdroj: TV Markíza

To, že má rakovinu, priznal František minulý rok v decembri v rádiu. „Pustím to do sveta, nech to všetci vedia. Chodím na chemoterapie, takže čakám, či sa to spraví alebo nie,“ vyhlásil muzikant, ktorý napriek tomu nestrácal optimistický pohľad na svet a neutápal sa v depresiách. „Náladu mám dobrú, ničomu nepodlieham, len sa liečim. Verím, že budúci rok bude lepší než tento,“ pokračoval.

Chorobu lekári Nedvědovi diagnostikovali krátko predtým, než Českú republiku zasiahla pandémia. „Len čo mi to objavili, tak sa zakázalo spievať. Beriem to ako znamenie, že keď nemôžem spievať ja, tak nesmie nikto,“ vtipkoval ešte hudobník. Žiaľ, svoj boj s chorobou prehral. Česť jeho pamiatke.