,,Zomrela počas spánku. V úplnej tichosti. Otto ju našiel až nadránom, keď už nežila. Stalo sa to v stredu počas noci," povedal nám dobrý kamarát manželov Noro Meszároš. V osudný deň, v stredu, sa tak spevákovi Ottovi Weiterovi život od základov zmenil. Prišiel o milovanú ženu, Andrejku Fischer, ktorá mu bola dlhé roky oporou.

Otto Weiter je zo smrti svojej manželky zdrvený. Zdroj: Youtube

,,Je to veľká tragédia! Predčasne vyhasol úžasný mladý život. Otto je úplne na dne, tak som mu povedala, že by bolo dobré, keby za ním prišiel nejaký psychológ a podržal ho teraz, lebo on to sám neunesie. Má slabé srdce a ešte takýto šok...,“ s plačom reagovala speváčka Maja Velšicová. ,,Povedala som mu, Otto, zachráň aspoň seba! Andrejku už nezachrániš... Povedal mi, ja už nechcem žiť! Včera som s ním volala, nedokázal hovoriť. Bol na dne. Snažila som sa ho utešiť, povedala som mu, Otto, už to nezmeníš, to je už dané! Jej hlas navždy odišiel," dodala.

Ešte 10. júla oslavovala narodeniny manžela Otta Weitera. Zdroj: Facebook

V týchto ťažkých chvíľach sú mu tak oporou hlavne dobrí známi. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že s dcérou Nikolou Weiterovou nikdy nemal blízky vzťah. „Keď je Nikola Weiterová, ľudia to stále berú tak, že je moja dcéra a ja som jej otec. Ja som jej biologický otec. My sme nikdy neboli rodina. Prvýkrát som ju videl v 14 rokoch. Nevychovával som ju a ani teraz na to nemám právo," vyjadril sa ešte v roku 2016, keď prasko, že Nikola sa v Las Vegas živí ako tanečnica v nočnom klube, kde vystupovala aj so sexuálnymi pomôckami. Odvtedy bola dvojica na vojnovej nohe ešte viac a ako je známe, doteraz si k sebe nenašli cestu.

Je teda otázne, či sa vôbec ukáže na pondelkovom pohrebe jeho milovanej manželky Andrejky, keďže Nikola už roky žije v Las Vegas. V deň, keď spevákova žena zomrela, však jeho dcéra Nikola zverejnila na Instagrame spomienkové video, ako na pláži vrtí zadkom priamo do kamery... Je však otázne, či v čase, keď to hodila na internet, vôbec vedela, čo sa stalo a čo jej otec v tých chvíľach prežíva. No včera opäť zdieľala spomienkovú fotku z minulého roka, ako pózuje v sexi šortkách a modrej podprsenke.