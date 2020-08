Zdenka Studenková na svoj vek rozhodne nevyzerá. Mladistvo sa obliekla a je z nej moderná žena. Dlhodobo je o nej známe, že o svoj vzhľad poctivo dbá a že podstúpila nejedno estetické vylepšenie. „Som veľmi dobrý pacient. Pri zákrokoch či operáciách nemrknem ani okom, lebo hanba mi nedovoľuje kričať. Riešim veci hneď, nič neodkladám. Veta: Bojím sa ísť k lekárovi, čo keď mi niečo nájdu, je pre mňa najprimitívnejšia na svete,“ prezradila Zdena v rozhovore pre týždenník Eurotelevízia. Netajila sa ani tým, že alternatívne liečby nevyhľadáva. Prečo?

Zdena Studenková. Zdroj: HBO Europe

„Mám alergiu takmer na všetky byliny, takže toto vôbec nie je moja cesta. Párkrát som to vyskúšala aj s homeopatikami, no zareagujem na ne tak, že dostanem alergiu. Snažím sa o to, aby som nebola hltačom liekov. Som však človek, ktorý potrebuje medikamentóznu liečbu a nie alternatívu,“ dodala na záver.

