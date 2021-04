Zdena Studenková má za sebou dve manželstvá. Jej prvým mužom bol spolužiak z vysokej školy Ivan Kostroň. Druhým manželom bol režisér Stanislav Párnický, s ktorým má dcéru Simonu. Klapalo im to 14 rokov, no keď stretla hudobníka Braňa Kostku, opustila ho. „Odrazu som mala pocit, že pri ňom veľmi rýchlo starnem a... Odišla som do iného vzťahu,” priznala pre český Týden. Vzťah s Kostkom, ktorý je od nej mladší o 17 rokov, jej rodina aj mnohí priatelia spočiatku zazlievali a neverili, že by im to mohlo klapať. Zaľúbenci im však dokázali opak a sú spolu dodnes.

Zaľúbenci Zdena Studenková a Braňo Kostka. Zdroj: Facebook Fragile

Braňo, Zdenina životná láska, sedel aj v hľadisku počas natáčania šou 2 na 1 a sledoval, čo všetko si moderátori na herečku pripravili. Studenková si v štúdiu pozrela nahrávky od svojich hereckých kolegov, čo-to o jej minulosti porozprávala aj jej učiteľka Milota Havránková a spolužiačka, dnes módna fotografka Jena. Zdena totiž ako strednú navštevovala Školu umeleckého priemyslu, kde študovala fotografiu. „Veľmi sa nám páčil Karel Kryl. To bolo vtedy zakázané, ale toho nám na tých našich večierkoch a výletoch hral Iľja. On hral krásne na gitaru a aj spieval,” načala tému o záhadnom Iľjovi jej spolužiačka a viac chcela vedieť Adela, kto to bol.

Zdena Studenková hosťom v šou 2 Na 1. Zdroj: tv markíza

„Bol náš kolega a kamarát zo školy (ŠUP). Bol to môj prvý frajer. Dnes žije v Kanade, zarastený ako zálesák. Vtedy bol veľmi pekný chlapec,” vrátila sa do minulosti Zdena. Vtedy ešte vôbec netušila, čo o pár minút príde. Moderátori jej pustili video, v ktorom sa jej prihovoril mužský hlas. „Myslím, že to bolo začiatkom leta 1969, keď sa na ŠUP robili prijímacie pohovory. Ako som tak išiel dole schodmi, oproti mne išlo mladé pekné dievča. V polovici schodov som sa otočil a ona sa otočila tiež,” zaznelo v odkaze. Studenková však nemala šajnu, o koho ide. Keď jej povedali, že je to jej prvý frajer, ostala v šoku. „Iľja? Ale veď on je v Kanade!” reagovala Studenková, ktorej ukázali aj to, ako vyzerá teraz a oživili jej pamäť aj fotkou z čias, keď boli do seba. „Určite, je to stále charizmatický človek,” uznala herečka, ktorá mu však ironicky poďakovala za to, že do videonahrávky vsunul jej mladú fotku s najhorším účesom, aký kedy mala. „To bolo niečo príšerné. Moja mama sa vtedy rozhodla, že ma dá skultivovať ku kaderníčke a tá ma takto vyrúbala. To nieže pážatko, ale na idiotku. To mu ďakujem pekne, že si ma takto pamätá,” dodala Zdena.

,,Moderátorom sa ho podarilo vypátrať vďaka infu od spolužiakov. Iľja je veľmi milý a potešil sa, keď ho oslovili a už sa nevie dočkať, kedy si z Kanady pozrie časť so Zdenou. Zdena bola samozrejme v šoku, lebo nečakala, až k akým informáciám sa dopátrajú. Bol to však príjemný šok, potešilo ju to, ale kontakt ďalej neudržujú,” dozvedeli sme sa zo zdroja. Celú časť uvidíte dnes večer na Markíze.