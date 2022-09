„Fakt neviem, ako mám začať, úplne sa klepem. Som rád, že sme sa tu zišli v takejto partii, keď som sem išiel, hovoril som si, že to nie je nič pre mňa. Som introvert, bál som sa, že sa tu nebudem s nikým baviť. Jednoducho je toho na mňa už celkom dosť a mám vás všetkých veľmi rád, ale premýšľam nad tým už tretí deň a rozhodol som sa, že už ďalej nechcem pokračovať v tejto súťaži,” oznámil Zbyněk s plačom a všetkým tým doslova vyrazil dych. „Takto to jednoducho cítim,” dodal. Potom však prišiel ešte väčší šok.

A potom prišiel šok. Po slzách dal Zbyněk do spevu a s Fabiom si strihli pieseň od Michala Davida a zabávali sa, ako všetkých nachytali. Zdroj: VOYO

S Fabiom sa odrazu dali do spevu. „… ale seš jiná než, než za jakou sem tě měl. Já už vím, co ty chceš, ty se všem chceš jenom líbit. Děsně moc, mě to štve, že sem hloupě naletěl,” spustili z balkóna a začali sa poriadne rehotať na tom, ako všetkých nachytali. Ostatní však z tohto žartíku vôbec neboli nadšení.