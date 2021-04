Aj keď niektorí „manželia“ po tomto svadobnom experimente spolu neostanú, aspoň si môžu povedať, že si dosýta užili hriešne drahé dovolenky. Prvý pár, Diana a Michal, odleteli na medové týždne do Afriky, kde si vychutnali pláže indického oceánu či safari. Adam a Veronika chytali bronz na pláži v Dubaji a Tereza s Milanom sa vyberú do skutočného raja, na Maldivy.

Veronika a Adam boli v Dubaji. Zdroj: tv markíza

Len umelec Michal a tanečná lektorka Vierka sa museli uspokojiť s romantikou v Benátkach, do ktorých to musel ženích dokonca sám odšoférovať. Taliansko je síce krásne, no v porovnaní s Maldivami či Afrikou je to rozhodne lacnejší špás. Mnohým divákom preto vŕtalo hlavou, prečo boli práve oni dvaja takto znevýhodnení. Namiesto romantiky niekde na panenských plážach sa iba prechádzali mestom a obdivovali pamiatky.

Vierka a Michal si ako jediní exotiku neužili. Svadobnú cestu mali v Benátkach. Zdroj: TV Markíza

„Vierka s Michalom išli na svadobnú cestu do Talianska preto, že Vierka sa bojí lietať lietadlom. Navyše mala obavy cestovať do pandemicky rizikovejšej krajiny a Taliansko v čase nakrúcania patrilo medzi ,zelené´ krajiny. Čo sa týka finančnej hodnoty svadobnej cesty, Vierka s Michalom rozhodne neboli nijako ukrátení. Tvorcovia šou sa snažia vyberať destinácie párom na mieru, aby sa mohli spoznávať bez rušivých momentov,“ vysvetlila nám PR manažérka Markízy Ľudmila Ráceková. Michal sa tak musel podriadiť rozhodnutiu svojej manželky Vierky.