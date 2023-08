Patejdlova rodina vopred upozornila, že kapacita baziliky je obmedzená. „Pre fanúšikov a verejnosť bude k dispozícii areál Strahovského kláštora, kde bude zaistený živý prenos zo smútočného rozlúčenia,“ uviedli na sociálnej sieti Facebook. Priamo do baziliky sa tak dostanú len pozvaní smútoční hostia. Priamy prenos z poslednej rozlúčky je v Českej republike vysielaný na CNN Prima News, na Slovensku na JOJ 24. Fanúšikovia sa s Vašom Patejdlom môžu rozlúčiť aj formou podpisu do kondolenčnej knihy, ktorá je pred bazilikou. Po smútočnom obrade ju presunú do divadelnej pokladnice, kde bude záujemcom k dispozícii od 1. do 9. septembra.

Od 14:00 sa v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na pražskom Strahove konala posledná rozlúčka. Zdroj: Matej Kalina

Medzi prvými smútočnými hosťami sa objavili zdrvení Elánisti Jožo Ráž a Ján Baláž, ktorí svojmu kamarátovi doniesli obrovský veniec z bielych kvetín. Krátko po nich prišiel líder Olympicu Petr Janda, Felix Slováček a Ján Ďurovčík.

Vdova po Mekym Katka Žbirková. Zdroj: Matej Kalina

Vašovi prišla dať zbohom aj vdova po Mekym Katka Žbirková, ktorá pred rozlúčkou zverejnila fotku venca, ktorý nechala pre Vaša vyrobiť. ,,Dnes sa spolu rozlúčime a vy sa stretnete. Vašo, NIE SI (tam) SÁM. Katka Žbirková," poslala Vašovi dojímavý odkaz do neba.

Na pohreb Vaša prišli aj manželia Dominika Cibulková a Michal Navara. Zdroj: Matej Kalina

Na poslednú rozlúčku prišla aj Dominika Cibulková s manželom Michalom Navarom, český herec Pavel Nový či speváčka Sisa Lelkes Sklovska. Presne o 14:00 sa začal obrad. Pred rakvou je položený obrovský smútočný veniec z bielych kvetov v tvare srdca od manželky Milušky a syna Benjamina. Kňaz, ktorý slúži smútočnú omšu, si zaspomínal na Vaša: ,,Je to osem rokov, čo som asistoval na svadbe Milky a Vaša v Ríme. Vašo bol veľmi nervózny a ja som mu hovoril, veď ste ostrieľaný muzikant z vystúpení, ako môžete byť nervózny? On sa na mňa pozrel tým svojím pohľadom a povedal: Ale toto je úplne niečo iné." Po smútočnej omši zaspievali skladbu Trištvrte na jeseň Andrea Zimányiová a Zuzana Gamboa, na gitare hral Juraj Burian. Smútoční hostia mali až zimomriavky.

Po smútočnej omši zaspievali skladbu Trištvrte na jeseň Andrea Zimányiová a Zuzana Gamboa, na gitare hral Juraj Burian. Zdroj: JOJ 24

„Ahoj Vašo, Tak sme tu. Lúčime sa s tebou a spomíname. Každý po svojom. Spomíname na to najlepšie a najkrajšie, čo sme s tebou prežili a je toho vážne veľa. Sme tu všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom prešli tvojím životom. A že nás nie je málo. Vlastne je nás toľko, že sme sa sem do Baziliky ani všetci nevošli. Prišli sme sa rozlúčiť a poďakovať za všetku lásku a tvoje kamarátstvo. Geniálny skladateľ, fantastický muzikant a dokonalý spevák," povedal iba prostredníctovm nahrávky Martin Hrdinka, ktorý na začiatku príhovoru prezradil, že stáť za pultom a hovoriť svoju reč naživo by nedokázal. ,,Šťastnú cestu Vašo", dodal.

Smútočnú reč mali následne Elánisti Ján Baláž a Jožo Ráž. Zdroj: JOJ 24

Smútočnú reč mali následne Elánisti Ján Baláž a Jožo Ráž. ,,Slovami nevieme vyjadriť, čo cítime. Prežili sme s Vašom krásne mnohoročné spoločenstvo. Či už v súkromnom živote alebo v tom umeleckom. Vašo, čo sme si sľúbili a dohodli, to my dodržíme," odkázal mu do neba Baláž. ,,Ja budem stručný. S Vašom odišiel kus Elánu. Ale v Eláne s nami navždy zostane kus Vaša. Ešte jedna vec, Vašo. Elán je večný a ty si večný spolu s ním. Ahoj," povedal Ráž. Keď po obrade vynášali rakvu, na celú baziliku znela Vašova pieseň Ja viem a do neba ho vyprevádzal neutíchajúci potlesk.