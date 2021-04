Fanúšikovia Slovanov sa od samého začiatku sťažovali, že seriál je príliš krátky a privítali by, aby ho televízia vysielala aspoň dvakrát do týždňa. Producentka Wanda Adamík Hrycová (43) oznámila divákom dobrú správu.

Na Slovanov museli milovníci histórie a fantasy čakať poriadne dlho. Celková realizácia seriálu bola náročná a jeho štart ovplyvnila aj pandémia. No už viac ako mesiac diváci hltajú príbeh dvoch hradísk na Ukrajine.

Zuzana Fialová a Wanda Hrycová. Zdroj: Instagram

Okrem veľkolepej výpravy si užívajú aj kostýmy, efekty či dobové obydlia. Od prvej časti si Slovania získali veľa fanúšikov, ale neobišla ich ani kritika. Najviac im prekážalo to, že seriál bol príliš krátky a chodil iba raz do týždňa. „V dnešnom období sú diváci zvyknutí sadnúť si večer k televízoru a pozerať celý seriál za sebou a naraz. Je teda jasné, že im jedna časť nestačí,” povedala nám Hrycová. No podľa jej najnovšej správy prichádza k zmene. „Od budúceho týždňa dve časti za sebou,” potešila všetkých Wanda.

Prečítajte si tiež: