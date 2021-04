Veľkovýpravný seriál Slovania mal byť najväčší tohtoročný jojkársky počin. Natáčalo sa na Ukrajine s hviezdnym hereckým obsadením, nádhernou prírodou, vymakanými kostýmami a stoja za ním producentka Wanda Adamík Hrycová a režisér Peter Bebjak. Napriek všetkému ihneď po štarte seriálu ostalo mnoho divákov trochu sklamaných. Prekážalo im, že seriál má nudný a pomalý spád, je krátky a prijali by aj to, aby ho televízia vysielala aspoň dvakrát do týždňa. Čo na to samotná Wanda?

Wanda Hrycová a Marek Vašut. Zdroj: Instagram

„Čo sa týka deja, nemám pocit, že by bol pomalý. Viete, ľudia sú zvyknutí na Oteckov, myslím to v dobrom. Je tam viacero dejových línií, ľahšie a rýchlejšie sa to divákom sleduje. V dnešnom období sú diváci zvyknutí sadnúť si večer k televízoru a pozerať celý seriál za sebou a naraz. Je teda jasné, že im jedna časť nestačí. Mám však spätnú väzbu veľmi dobrú. Keď sa vysiela len jedna časť do týždňa a nie dve a ľudia chcú viac, je to signál toho, že ich to baví a chcú pozerať ďalej. Prečo ide len jedna časť, to je otázka skôr na programové oddelenie televízie,” vysvetlila nám Hrycová.

Jednou z hlavných ťahačov Slovanov je aj Zuzana Fialová, ktorá hrá mamu Božidaru. Po včerajšku však ostali fanúšikovia v šoku, keď po Markovi Vašutovi v deji bleskovo skončila aj ona. Rovnako rukou Radúza (Tomáš Maštalír). A to si na pľaci takmer najviac vytrpela. „Ona chúďatko to najviac vychytala. Herci sa totiž vždy plánovali na určité dni. Aj preto si súkromnú prácu dopredu nejako upravili, aby mali vtedy voľno. No keďže sa natáčalo na Ukrajine, Zuzana tak nemohla pracovať ani deň pred cestou a ani deň po príchode z natáčania. Pre jeden filmovací deň musela mať až tri dni voľna. Mala strašný pech. A ona mala najviac zmien v nakrúcaní. Celkovo jej vyšlo, že na Ukrajine strávila 2 – 3 razy dlhší čas, ako mala pôvodne. Vždy, keď prišiel jej deň nakrúcania, niečo sa stalo. Buď niekto ochorel, alebo nejaký kôň neprišiel, alebo nejaké zviera vypadlo. Zuzana z tej Ukrajiny mala jeden ajurvédský pobyt. Asi 10 – 12 dní tam bola navyše. Bola tam, lebo sme ju zavolali, ale reálne nemohla točiť. Je to veľmi nepríjemná vec pre herca, že deň, kedy má točiť, ostáva v hoteli a nemá čo robiť. A ostať dva týždne v Žitomire, kde naozaj nie je čo robiť, nie je žiadna slasť. Praha a ani Paríž to nie je. Nemohla ísť do žiadnej galérie alebo tak. Poriadne sme ju vyobracali,” povedala nám Wanda, ktorá priznala aj to, že Fialová si vytrpela aj pri svojej poslednej scéne, keď ju Maštalír zabije.

Seriál Slovania. Zdroj: TV JOJ/Stanislava Topoľská

„Toto bola scéna aj s kaskadérmi. Božidara, ktorú prebodol Radúz, padá na zem. To sa robilo špeciálne. Žinenky sa zakopávali do zeme, kde ona padala. Zem bola tvrdá, vyprahnutá. Scéna sa točila na niekoľkokrát. Chúďa Zuzana bola ako hruška dobitá. Vždy si to odnesú kolená a nie sú to príjemné špásy, aj keď to navonok vyzerá, že je to v poriadku. Všetko mali nacvičené. Nielen Tomášove pohyby, ale aj Zuzanin pád. Nepadala síce z výšky, ale aj tak to musel kaskadér a koordinátor korigovať,” dodala s tým, že, čo sa týka Slovanov, veľká kontroverzia ešte len príde, takže hejty ešte len očakáva. „Od začiatku sme hovorili, že to nie je len historický seriál, ale aj seriál s prvkami fantasy. Je to vlastne rozprávka pre dospelých. Komentáre divákov, že Slovania nežili v takých domoch, neberiem. To je seriál. Keď chceme točiť vnútri, tak nemôžeme byť v zemľanke, pretože by sme sa tam nezmestili. Keď človek rozumie filmárčine, má na to iný pohľad,” dodala.