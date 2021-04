Iveta Bartošová bola krásna, talentovaná, fanúšikovia ju milovali. Vo svojom vnútri však neuveriteľne trpela. Pri živote ju neudržal ani milovaný syn Artur. Len pár dní pred samovraždou ju dokonca navštívil markizácky redaktor. V kuchyni vyvárala svojmu manželovi Josefovi Rychtářovi a sršala dobrou náladou. Vtedy nič nenasvedčovalo tomu, že by sa schyľovalo k obrovskej tragédii.

Život ukončila skokom pod vlak Zdroj: internet

„Dnes, ako každý deň, strávim pamiatkou na Ivetku. Na ňu sa nedá zabudnúť. Pôjdem jej zapáliť sviečku na miesto nešťastia a k pomníku. Sviečku zapálim aj doma pri urne. Jej ostatky mám stále doma. Do hrobu som ich neuložil, pretože som mal signály, že chcú urnu ukradnúť, a tak ani neplánujem ju niekedy do hrobu dať. Neporušujem tým žiaden zákon, lebo človek ju môže mať doma. Hlavným dôvodom je, že ju chcem mať stále pri sebe. Aj keď tu fyzicky nie je, aspoň takto ju môžem mať stále pri sebe a ochrániť ju – no najmä, aby bola so mnou,“ povedal nám vdovec Josef Rychtář, ktorý s Ivetinou rodinou vôbec nie je v kontakte.

Posledný manžel Josef Rychtář. Život ukončila v deň jeho narodenín. Zdroj: blesk

„S Arturom sa nespojím, pretože on so mnou od smrti maminky nekomunikuje. Nikdy som ho tu nevidel, že by si sem prišiel uctiť jej pamiatku alebo by mi zavolal, ako to bolo s maminkou posledné dni. Takže s ním nemám žiadny kontakt. Ani o to nestojím. Keď sa to celé stalo, následne nato sa konal pohreb. Nikto z jej rodiny naň neprišiel. Artur mal možnosť rozlúčiť sa s vlastnou mamou v krematóriu. No neprišiel. Český Blesk dal potom fotky, ako išiel so spolužiakmi von a smial sa. Nebol na ňom vidieť žiaden smútok. To vo mne zanechalo veľké sklamanie. Ivetka pre neho žila. Vždy sa o neho starala, varila mu, spoločne sme sa dívali na televízor. V tomto ma sklamal, rovnako ako aj Ivetkina rodina,” pokračoval vdovec, ktorý žije sám. „Mne to takto vyhovuje. Ja viem, že druhú Ivetku už nenájdem. Nejde len o to, že bola krásna, ale bola aj dobrosrdečná, priateľská, mala rada svojich fanúšikov. Nikoho neodsudzovala. A takú ženu už nikdy nenájdem. V mojom srdiečku ostala len ona,” dodal.