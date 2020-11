Ako prvý farmár si sa dostal do Chalúpky. Koho ďalší príchod ťa najviac potešil a, naopak, rozladil?

„Vyslovene ani nie, že by ma niekto potešil. Mňa skôr tešilo, keď niekto prišiel a doniesol ,prískočné´, pretože vtedy sa obdobie hladomoru na chvíľu skončilo. A popravde, Nikola ma zo začiatku iritovala. To som vedel, keď prišla, že budem musieť asi preplávať jazero na druhú stranu brehu (smiech), ale potom, s odstupom času, keď som videl tých ľudí, ako reagovali, ako sa správali, som ju pochopil. Teraz nemôžem povedať, že by som jej niečo zazlieval.“



Ty si pôsobil ako flegmatik. Prečo si sa potom s mnohými tak často hádal?

„Ja som si tam išiel vždy svoje. Chcel som si držať nejaký komfort, spraviť si robotu a ,dajte mi všetci pokoj´. Keď to niekto narúšal, vznikali konflikty.“

Vypadnutý Farmár Michal Arbet. Zdroj: TV Markíza



Prečo si sa prihlásil na Farmu?

„Prihlásil som sa z recesie a vidiny zisku. Kamarát ma do toho tak ,štengroval´, až som si povedal, že do toho pôjdem. Vypísal mi prihlášky, všetko povybavoval a povedal som mu, že keď vyhrám, preplatím mu svadbu - keď už si si pokazil život v takom mladom veku, tak ti to aspoň preplatím, nech nemáš manko hneď na začiatku. Tľapli sme si a išli sme do toho. No len, žiaľbohu, nevydalo. Takže teraz si musím zobrať hypotéku a zaplatiť mu to tak či tak (smiech).“



Čo ti na farmároch najviac prekážalo?

„Ja som tých vzťahov veľa nemal, pretože som sa dištancoval. Ale najviac ma zarážali tie situácie, keď poza chrbát kuli pikle. A tie ich skupinky... Oni si mysleli, že sa to človek nedozvie alebo ich človek nevidí, najprv to skúšali na jedného, potom na druhého. Prišlo mi to falošné, zúfalé a trápne.“

