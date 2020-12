Nie je žiadnym tajomstvom, že vždy, keď sa na Farme spoja dvojice alebo skupinky, dochádza pred samotným finále k dohodám týkajúcim sa výhry. Tí najsilnejší sa snažia dohodnúť, že je úplne jedno, kto vyhrá, finálová trojica si sumičku podelí medzi sebou na tretiny. Nie vždy sa to však podarí. Buď niekto z nich vypadne pred tesným koncom, alebo si nechá celú výhru iba pre seba. Príkladom je víťaz z roku 2016 Tomáš Mrva. Ten s Luciou Mokráňovou podpísal zmluvu, že pôjdu fifty-fifty. Kráska sa však peňazí nedočkala. Vypadnutá Sára teraz otvorene prezradila, čo plánuje jeden z najprefíkanejších farmárov Erik.

Sára z Farmy vypadla. Zdroj: tv markíza



,,Celý týždeň tvrdil, že mi ten duel pustí. Ja som to však nechcela, pretože v aréne sa prejavoval ako brutálny hráč. On mi však naznačoval, že keď sa dostane do finále a vyhrá to, proste sa rozdelíme. Mne to bolo divné, pretože to je taká poistka. Brala som to tak, že okej, povedal to, myslel to dobre, chce sa so mnou rozdeliť, lebo si to zaslúžim. On po celý čas hovoril, že s tými, s ktorými sa stretne vo finále, sa rozdelí a chcel podpísať aj zmluvu,“ prekvapila Oravčanka Martina Šmahela v jeho relácii Farma X-TRA. ,,To skutočne až takto,“ vypleštil na ňu oči.

,,Áno... A on mi potom aj v duelovej aréne povedal, že Sári, tvoje obľúbené číslo bude 35-tisíc, nie 13 ani 8. A naozaj ma to vnútorne potešilo. Aj keď som prišla domov, hovorím si, že fajn, dostanem 35-tisíc eur. Ale ja ho chcem potom stretnúť a vidieť nie preto, že by mi dal peniaze, ale preto, že to chcem,“ dodala. Šmahel ju však rýchlo schladil. ,,Ale to by najprv musel vo finále vyhrať, čo je ešte otázne,“ vrátil ju späť na zem.