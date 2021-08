"Eva Opáleková zo seriálu Červené pásky prekvapila fanúšikov. Evka, blahoželáme a prajeme veľa lásky," znie oznam na oficiálnom instagramovom profile Markízy. Televízia zverejnila aj dva zábery z jej veľkého dňa. Z tých je jasné, že obrad bol poriadne romantický a pod holým nebom, pravdepodobne pri mori. Herečke to nemsierne pristalo. Svadbu sa Eve dokonca podarilo aj úspečne utajiť. Opáleková sa totiž vydávala ešte v júni. Herečka prijala aj manželovo meno - je z nej pani Saganová.

Nádejná herečka. Červené pásky boli jej prvá herecká úloha. Zdroj: tv markíza

K herectvu sa Eva dostala neplánovane. „Našlo si ma to,“ smeje sa Eva, ktorú objavili náhodou na sociálnej sieti. „Oslovili ma, či by som mala záujem, ak by sa niečo v Markíze konalo. Myslela som si, že to je žart. O pár mesiacov mi telefonicky ponúkli kasting...“ Opáleková bola v Červených páskach jedinou ženskou či skôr dievčenskou hrdinkou v kolektíve tínedžerov – pacientov. Hrala v ňom 16-ročné nenápadné dievča – Emu.

