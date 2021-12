Mali sa radi, ale v roku 2008 nastal zádrhel. Kubišová a Neckář nečakane odstúpili od projektu spoločného turné Golden Kids, ktorý vtedy produkoval management Heleny Vondráčkovej. Tvrdili, že koncertná šnúra nie je umelecky pripravená a odmietli podpísať zmluvy. Všetko nakoniec skončilo na súde a výsledkom bol okrem celonárodného škandálu rozpad slávnej skupiny, nepochopenie, mlčanie... "Sú veci, ktoré neprekleniem. Je mi ľúto, ale stalo sa," povedala vtedy Kubišová. "Vo svojich 65 rokoch si nemôžem dovoliť hazardovať so svojou povesťou. Za to mi žiadny honorár nestojí." Organizátor turné a manžel Heleny Vondráčkovej Martin Michal však tvrdil, že za nepodpísaním zmluvy boli finančné požiadavky.

Václav Neckář a Helena Vondráčková v rozprávke Šialene smutná princezná. Zdroj: čsfd

"Každý mal za koncert dostať 130-tisíc Sk (40 000 €) a manažér Kubišovej požadoval peniaze dopredu. A to nejde," povedal Martin Michal, ktorý sa škodu za zrušenie koncertnej šnúry vtedy rozhodol vymáhať práve od Kubišovej. A malo ísť o viac ako 10 miliónov! Kubišová s ním však nesúhlasila: „Nikto odo mňa nemôže chcieť peniaze. Žiadnu zmluvu som nikdy nepodpísala. List, ktorý mi pán Michal poslal, som odovzdala svojmu právnikovi." Speváčka Helena Vondráčková však súdny spor s kolegyňou definitívne prehrala. Najvyšší súd v Prahe rozhodol, že Kubišová nemusí jej a jej manželovi Martinovi Michalovi platiť odškodné 1,3 milióna českých korún za zrušené turné Golden Kids.

Slávne Golden Kids (zľava): Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Zdroj: Peter Korček, Karol Belický, Barracuda movie, archív M. K. a V. N.

V roku 2018 to ale vyzeralo, že Vondráčková a Neckář sa udobrili. Obaja vtedy kývli na ponuku vystúpiť na koncerte na počesť nedožitých 80 rokov Karla Svobodu. A dokonca sa na tlačovke ešte aj spoločne fotili. Zdanie však klamalo. Vondráčkovej manžel a manažér Martin Michal vtedy priznal: „Spoločne rozhodne spievať nebudú, ale neprekáža nám, keď budú Helena a Václav Neckář spievať na jednom pódiu. Pokiaľ sú ich hudobné čísla rozdelené iným blokom, jeho prítomnosť nám nevadí. Čo sa spoločného vystúpenia týka, zmení sa to, pokiaľ sa on a jeho brat ospravedlnia za klamstvá, ktoré povedali na súde,“ povedal vtedy českému Expresu Michal s tým, že jeho manželka je vychovaná, a preto žiadosť o spoločnú fotografiu neodmietla. Pokiaľ by ale na koncerte vystúpila Marta Kubišová, všetko by bolo inak. „S podvodníkmi a klamármi Helena nevystupuje,“ dodal Michal. Podobne to videl aj brat Václava Neckáře Jan: „Išlo iba o koncert na počesť Karla Svobodu. Na vzťahoch to nič nemení."

