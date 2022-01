Vojta Drahokoupil, známy aj z českej Tvojej tváre, to hneď v úvode šou zabalil. „Je to vec, s ktorou bojujem strašne dlho a dúfal som, že tu ju pokorím, ale bohužiaľ to tak nie je. Prežil som tu niečo, čo som už rok a pol nezažil. Myslel som si, že to dám, že mi Survivor pomôže to pokoriť. To, čo to presne spôsobilo, človek nikdy nevie, ale je to, samozrejme, stres, to, že som hypochonder a dosť vecí si pripúšťam. Úzkostné stavy som v Česku už nemal, ale tu sa prejavili hlavne preto, že nevieme, čo sa bude diať. To, že tieto stavy prišli po pár dňoch, čo som tu, som nečakal. Mrzí ma to,“ povedal Vojta. „Cítim na sebe, že by to bolo horšie a horšie,“ netajil svoj stav. Tí, ktorí panické ataky zažili, vedia, čo musel Vojta prežívať.

Keď túto správu oznámil ostatným súťažiacim, neubránili sa slzám. „Tip na víťaza, samozrejme, mám, je to človek, ktorý mi hrozne sadol ešte predtým, ako sa táto súťaž začala. A je to Nathan. Človek, ktorý je psychicky aj fyzicky strašne silný... a je to strašne príma človek. Prial by som mu to,“ dodal Vojta. ,,Vojto, ja viem, čo to je a si frajer. Bojujem s tým celý život. Mám teraz výhodu, že som zaliečená a že už niekoľko rokov som v poriadku. Je to sviňa, o ktorej netušíte, kedy príde, niektoré spúšťače toho všetkého poznáte, niektoré nie... Je to strašne blbá choroba a vôbec netušíte, kedy vás prepadne. To sa môže týkať každého a je ťažké s tým vôbec žiť v civilizácii, klídečku, nie to ešte tu. Takže Vojtíška obdivujem, že to vôbec takto dlho vydržal," ozvala sa súťažiaca Iva Pazderková.

Ako sa prejavujú panické ataky?

Panická porucha patrí medzi úzkostné poruchy a v dnešnej hektickej dobe plnej stresu už nie je žiadnym prekvapením, keď s ňou bojuje každý druhý mladý človek. Je charakterizovaná opakovanými prejavmi úzkosti, ktoré sú známe ako panické ataky. Tie sa väčšinou vo vašom živote objavia z ničoho nič. Spúšťačom môže byť pokojne aj dlhodobý nahromadený stres. K telesným prejavom patria: zvieranie v hrudníku a v krku, zvýšené svalové napätie, zrýchlenie tepu srdca, bolesť na hrudi a v hlave, problém lapiť dych, svalový tras, točenie hlavy, pocit nevoľnosti až pocit na vracanie, sucho v ústach, návaly tepla a chladu a zahmlievanie pred očami. Je to taký predkolapsový stav. K psychickým prejavom patria: napätie, strata sebakontroly a sebaovládania, čierne myšlienky spojené s telesnými prejavmi, pocit na omdlenie, strach (okrem iného zo smrti), odosobnenie.

