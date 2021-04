Než Fero vyšiel z výťahu, sa so Sisou ešte stretol v štúdiu, kde ich vyspovedal moderátor Martin Nikodým. „Ferko, ja keď som ťa videla ako spievaš v prvom kole Janu Kocianovú, cvrkla som si,” smiala sa speváčka, ktorá mu dala aj zopár rád, ako ju najlepšie napodobniť. „Musíš sa pekne usmievať, musí z teba sršať energia, mať radosť z toho, čo robíš, nemôžeš myslieť na každý krok alebo na každý tón, musíš byť absolútne uvoľnený a jednoducho žúrka. Ten text písal Daniel Hevier a to nie je zábava...” pripravovala ho Sisa, ktorú Fero odrovnal už počas skúšky. V texte jej piesne Noc sa končí až ráno sa spomína slovo brieždenie. Komik bol v tom, že to znamená sex žiab.

Ferovi prišla dať Sisa zopár rád. Zdroj: tv markíza

„Ja skapem z neho. A keďže pri Janke Kocianovej som si cvrkla, pri tebe si zoberiem nejaké vedro,” nevedela sa prestať smiať Sklovska. „Dúfam, že bude plné,” zaklincoval to Fero. Keď vyšiel na pódium, porote padali od smiechu slzy. Potom prišlo na rad hodnotenie a Zuzana Kubovčíková Šebová si servítku pred ústa nebrala. „Vy ste veľmi sympatická mladá dáma,” povedala opitým tónom, čím narážala na video Juraja Lelkesa, ktoré dávnejšie obletelo internet. Sisu následne vôbec nešetrila.

Zuzana Kubovčíková Šebová utrúsila na adresu Sisy nemiestnu poznámku. Zdroj: tv markíza

„Ja som osobne nevedela, že Sisa Sklovska má nejakú svoju vlastnú pieseň. Teraz už chápem, prečo má len jednu… Sú interpreti, ktorí majú sto piesní a nič a takí, čo majú jednu a tiež nič,” uštipačne poznamenala a aj na výraze Fera bolo jasné, že z tejto poznámky ostal sám zaskočený. Čo na to Sklovska?

„Som najmä divadelná speváčka, to znamená, že som muzikálová a operná diva, tak ma všetci volajú, to som ja nevymyslela a okrem toho som multižánrová speváčka. To znamená, že čo sa týka popu, nepasujem sa za popovú speváčku. Mám kopu hitov, ktoré som nahrala, ktoré sú moje pôvodné. A keby som sa ja osobne pasovala do toho, že chcem byť popová speváčka, tak sa o to postarám. Mala by som okolo seba fantastických ľudí, ktorí by to z marketingovej stránky, samozrejme, vedeli rozbehnúť. No vôbec sa o to vôbec. Venujem sa hlavne divadlu a mojim pôvodným muzikálom. Venujem sa mojej koncertnej profesii, ktorú robím a som aj profesorka na akadémii. Nepasujem sa za popovú speváčku. To znamená, že ak Zuzka Šebová nevie o tom, že robím nejaké pesničky, tak za to ja nemôžem. Asi nepozná štýl mojej profesie a nemá ani poňatie, čo vlastne robím," reagovala nahnevaná Sklovska.

Prečítajte si tiež: