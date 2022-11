Barbora Richterová je poslednou ženou, ktorá Borisovi Kollárovi porodila dieťa. Spolu majú už 11-ročného syna Artura a v júli mu priviedla na svet aj 12. dieťa, syna Aarona. Dvojica sa spolu objavovala na spoločenských akciách a zdalo sa, že možno ona by multiotecka konečne mohla dotiahnuť k oltáru. Nikoho zrejme neprekvapí, že k ničomu takému nedôjde!

Na snímke je Barbora Richterová, Boris Kollár, Alexander Rozin mladší Zdroj: MATEJ KALINA

Len nedávno Borisa Kollára nafotil náš fotograf, ako z bratislavského letiska odlieta v spoločnosti novej blondínky. Ide o bývalú súťažiacu z relácie XFactor Lauru Vizváryovú, ktorá je verejnosti známa nielen ako speváčka, ale aj ako podnikateľka v oblasti módy. A to zrejme nenechalo chladnou ani Barboru Richterovú, ktorá na sociálnej sieti zanechala poriadne drsný odkaz.

Kollár a jeho nový objav na letisku. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Náš tatino sa pred pár mesiacmi rozhodol, že už nechce byť súčasťou nášho života, Aaronko bude mať za chvíľu 5 mesiacov a tatina má zatiaľ iba na papieri, nenašiel si čas na osobné stretnutie... Tento človek bol kedysi otec s veľkým O, poznám ho trinásť rokov, fakt pán. Bol to otec, čo staval hrady z piesku, jazdil s deťmi na bicykloch, bol na všetkých narodeninách a sfukoval sviečky, cez víkendy bol v lese na prechádzke, dovolenky, sviatky, školské vystúpenia a mnoho ďalšieho. Toto všetko bolo pred politikou. Ľudia sa menia, keď prídu k moci, ku ´sláve´, tam to všetko ide do sračiek. Je poľutovaniahodné, ako bol človek kedysi fakt super otec a dnes, keď mu napíšete, zavolaj, prosím, na sekundu malému, má narodeniny, tak už nedokáže ani to urobiť. Škoda. Politika mení ľudí,“ nešetrila slovami kritiky bývalá plavkyňa na sociálnej sieti.

Najstaršia dcéra Alexandra. Zdroj: INSTAGRAM/AHORNAKOVA

Tento drsný odkaz však naštval Barboru Balúchovú, ktorá má s Borisom syna Alexandra a aj Mirka Jakubisová, ktorá s ním má syna Markusa. Ticho neostali ani jeho dcéry Alexandra Horňáková a Ester Krištúfková.

„Ľutujem ho, že stretol vôbec takú hlupaňu. Toto je komédia pani Richterovej, ktorá prišla pred jedenástimi rokmi v teplákoch, polo-nadrogovaná a s igelitkou v ruke. Nevie a ani nerobí, všetko jej financuje otec – dom, auto, jedlo, oblečenie, dovolenky asi tak štyrikrát do roka. Bez neho by bola na ulici. A ona sa ešte sťažuje. Všetko, čo chce, jej otec dá, stará sa o deti a o všetky. To, že nemá toľko času je úplne normálne, však musí živiť 150 rodín, ale aspoň to robí a nič nám nechýba," napísala na sociálnej sieti jeho najstaršia dcéra Alexandra.

