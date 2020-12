Xénia od začiatku šou patrila k najobľúbenejším súťažiacim. Vyhýbala sa škandálom, nechľastala a pred kamerami nerobila nič, čo by mohlo poškodiť jej povesť. Postupom času sa však medzi ľuďmi začali objavovať špekulácie o tom, že televízia ju do šou pretlačila. Ako súťažiaca bola dosadená a mnoho úloh na Farme boli ladené v jej prospech. Či už farmárska miss, zásnuby a svadba s Lukášom, či tanečné choreografie, ktoré jej hospodár Martin Bagar často zadával. Xénia sa napokon prebojovala až do samotného finále, ktoré sa konalo uplynulý piatok.

Víťazka Farmy Xénia Gregušová. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

V ňom síce zo začiatku prehrávala, no skóre sa napokon radikálne otočilo. V kľúčových rozstreloch mala viac šťastia ako jej súperi a pri poslednej disciplíne Popoluška postúpila napriek tomu, že jej v miske našli zrnko, ktoré tam nepatrilo. Aj preto sa fanúšikovia šou začali domnievať, že išlo o neférovosť. Xénia teraz prehovorila a rozhodla sa brániť.

Xénia Gregušová po prvej disciplíne vo finále. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

,,Myslím si, že keby to vyhral ktokoľvek z nás, vždy by sa našli nejakí ľudia, ktorí budú mať reči. Moji priaznivci vedia, že som vyhrala právom. Negatívne komentáre neriešim, jedným uchom dnu, druhým von. Nezaoberám sa tým,” povedala nám Xénia, ktorá vysvetlila aj to, ako to bolo s jej ,,dosadením” do šou. ,,Ja som sa prihlásila na Farmu 11 ešte minulý rok. No bolo to neskoro a tuším to už vysielali aj v telke. Ale myslela som si, že možno budú potrebovať nejakých banditov. No nikto sa mi neozval. Až tento rok mi prišiel mail, že im tam moja prihláška ostala, ak mám stále záujem, môžem prísť na kasting. Dali mi termíny, prešla som všetkými kolami. Už som si myslela, že z toho nič nebude, lebo sa mi ozvali až na poslednú chvíľu. Stále to všetko odkladali a už som s tým nepočítala. Tak som bola šťastná. Určite si ma nevytipovali a ani nenašli vopred,” odkázala kráska neprajníkom.

Víťazka Farmy sa vyjadrila aj k poslednej disciplíne Popoluška. ,,Evelyn na začiatku nepovedala, že kto bude mať v miske niečo iné, je diskvalifikovaný. Rozstrel sme mali, aj keď sme skladali stromčeky. Ja a Heňo sme mali nesprávne. Nebrala som to tak, že to bola nejaká zmena pravidiel alebo že by mi nadržiavali,” dodala Xénia, ktorá sa s Heňom a Lukášom s výhrou rozdelila. Už vopred sa totiž dohodli, že víťaz dostane najvyššiu sumu a potom podľa toho, kto skončí druhý a tretí.