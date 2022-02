Aj keď Laura a Martin zo začiatku vo vile Love Island spolu pár netvorili, nakoniec sa do seba zamilovali a celú šou aj vyhrali. Hneď po triumfe povedali, že za peniaze si chcú zaobstarať spoločné bývanie a blondínka sa rozhodla pza svojou láskou pesťahovať do Česka. Po konci šou pôsobili ako zaľúbené hrdličky a o každom svojom kroku informovali svojich fanúšikov na sociálnej sieti a robia to doteraz. Odvtedy ubehli už 3 mesiacov a dvojica je stále spolu.

Laura a Martin zo šou Love Island. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CYo6x1rtDje/

V piatok večer obaja uverejnili na sociálnej sieti dve prekvapujúce fotky. Laura má na sebe krásne biele svadobné šaty a je upravená ako nevesta. Martin je v obleku. Fanúšikovia im okamžite začali gratulovať a tešia sa spolu s nimi. Blahoželala im aj Monika Bagárová aj bývalá účastníčka šou Naomi a asi stovka ďalších ľudí. Pravda je ale vraj taká, že dvojica natáčala klip a žiadna svadba sa v ich reálnom živote nekonala. Ani jeden z nich nemá obrúčky a k fotkám nepridali žiaden popis. Vyzerá to tak, že všetkých parádne nachytali. Všetci si totiž mysleli, že sú z nich už šťastní manželia...