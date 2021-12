Mesut, Farmu 13 si vyhral aj vďaka perfektnej taktike, sebavedomiu a dávke arogancie. Keď si si to spätne pozrel v televízii, ako si sa ohodnotil ty?

- Moje pôsobenie na Farme dopadlo dobre, videl som to v telke a myslím si, že je to zostrihané presne tak, ako sa to tam reálne dialo. Ľudia, ktorí hovoria, že ich zle zostrihali, sa nevedia pozrieť do zrkadla, pretože či už moje prešľapy boli zostrihané presne tak, ako sa stali, či už to, že som tam bol najsilnejší hráč v rámci taktickej stránky alebo strava... keď niekto tvrdí, že nerobil veľa, lebo bol zle zostrihaný, tak skrátka robil skutočne menej. Mňa na tých záberoch vidno, ako robím, takže ja sa sťažovať nemôžem. Čo bolo v telke, tak to aj reálne bolo.

Takže si myslíš, že v rámci tej dennej hodinky bolo vždy vypichnuté to podstatné?

- Z toho 24-hodinového dňa sa nedá dať všetko do telky, nemôže to ísť naživo, ale za tú hodinku, čo bola Farma, tak je to zostrihané tak, ako má. Ten farmár je zachytený na obraze, či robil alebo nerobil. Boli tam ľudia, ktorí robili výrazne menej – a tí sa môžu sťažovať.

Bez pochýb si bol najvýraznejšia osobnosť Farmy 13. A s tým prichádzajú aj pozitíva a negatíva. Čítaš si o sebe komentáre, ktoré diváci písali alebo píšu?

- Sem-tam si prečítam nejaký ten komentár, ale zároveň tomu nepripisujem nejakú váhu. Čítam aj pozitívne, aj negatívne komentáre, ale myslím si, že dominujú tie pozitívne. Nič sa nestane, keď sa tam nájde aj nejaký negatívny, s tým som tam išiel. Ja to akceptujem. Bol som v hre, musel som pôsobiť arogantne. V civile ten, kto ma pozná, vie, že som vysmiaty a úprimný chalan. Bohužiaľ, bol som v hre, nebol som tam za fazuľky a jednoducho arogancia ma dostala až sem do finále.

Víťazom Farmy 13 sa stal Mesut z Banskej Bystrice. Zdroj: Emil Vaško

Takže v civile nie si taký arogantný, ako to bolo v šou?

- Nechcem povedať, že som sa na Farme prezentoval inak, ale jednoducho som si tam nešiel hľadať kamarátov, samozrejme, že som si našiel, ale reálne som každý jeden deň vedel, že všetci sú moja konkurencia a chcú to vyhrať rovnako ako ja. Čiže musel som pred nimi pôsobiť arogantne, aby vedeli o mne, že nevyberajte si ma do duelu, lebo pôjdete domov.

Keď si Farmu následne sledoval v televízii, zmenil si na nejakých farmárov názor?

- Pozeral som to, zaujalo ma to, ale ja som mal vždy nejaký názor na tých farmárov. A viem, že proti mne vymýšľali a tak isto aj dopadli. Neoplatilo sa hrať veľké hry proti Mesutovi a to, že porazíme veľkého Mesuta, ja som sa do tej úlohy nepasoval. Oni ma za veľkého Mesuta pasovali sami. Mali ku mne rešpekt, preto vymýšľali. Ale ja som realista, veľa kamarátstiev z tejto Farmy nebude.

S kým si teraz najviac v kontakte?

- Najviac som v kontakte na prekvapenie s Mirom, Mikim, Natáliou a Evkou.

Mnohých najviac zaujíma to, ako to s Natáliou dopadlo. Ste stále spolu?

- S Natáliou je to super, šťastné obdobie v mojom živote, sme stále spolu. Presťahovala sa do Banskej Bystrice, takže momentálne fungujeme tam, bývame spolu a uvidíme, čo život prinesie.

Natália a Mesut sú stále spolu. Zdroj: tv markíza

Nebojíš sa, že možno teraz podľahneš pokušeniu, keďže istotne ti píše mnoho dievčat a žien?

- Pokušenie v bežnom živote je vždy. Ide o to, ako sú tí partneri nastavení. Či sa majú alebo nemajú radi. Čo nechcem, aby robila ona, nerobím ani ja. Kým som nebol na Farme, tak mi ženy ešte viac písali. Priamo tie, ktoré som poznal, a nie cudzie. Ale nebojím sa, že by niečo naštrbilo náš vzťah. Zatiaľ. Zatiaľ je to taká eufória. Uvidíme, ako to bude o rok, o dva...

V minuloročnej Farme sa traja finalisti s výhrou rozdelili. Prečo si sa ty deliť nechcel?

- Výhra je 75-tisíc eur, vieme, že je to 60. Dávid aj Evka sa chceli deliť, ale ja som športovec telom aj duchom, som zvyknutý ísť „all in“. Keďže som chcel mať poriadne zapálenie, jednoducho som to odmietol. Keď som celú Farmu tvrdil, že som to išiel vyhrať… ja som tu po 10-tisíc eur neprišiel. To sa môžem vrátiť domov rovno s holou ri*ou. Beriem buď všetko, alebo nič. Ja som maximalista, športovec, a aj keby sme sa dohodli na 20-20-20, tak by som sa neuspokojil s druhým miestom. Myslím, že keby sme sa vopred dohodli, už by som nešiel tak tvrdo ako teraz. Nepripúšťal som si nič iné ako výhru.

Už počas Farmy sa začali dokonca predávať tvoje vlastné mikiny...

- Áno, mám svoj vlastný merch, Davaj heeet mikiny, na moje prekvapenie sa to predáva celkom dobre. Neviem, či existuje nejaký farmár, ktorý by si mohol povedať, že si spravil merch ešte pred Farmou, takže opäť som len potvrdil, že sebavedomie si ľudia menia s aroganciou. Ja keď som mladý sebavedomý chlapec a prišiel som to vyhrať, tak jednoducho si verím. Verím si na každého. To však neznamená, že v civile som arogantný. S každým jedným z farmárov mám dobrý vzťah a aj s ľuďmi zvonka.

Mnoho ľudí ide na Farmu iba preto, aby sa z nich stali influenceri. Ako si na tom ty?

- Ja osobne nie som žiadny influencer, ale Instagram si určite nezruším, neodmietam ani žiadne ponuky. Sám som zvedavý, ako to vypáli. Budem sa venovať tým mojim „fanúšikom“, ja som totiž obyčajný chalan, rád každého stretnem, podám si s ním ruku. Ja som taký typ človeka, že som zvyknutý na osobný kontakt, sociálne siete veľmi málo používam. Dokonca pred rokom som si chcel zrušiť všetky sociálne siete. Ja nie som taký, že sa tam chválim, kde som bol na dovolenke, ja som toho pochodil dosť a nepotreboval som to vešať na Instagram. Ja som taký rekreačný užívateľ.