Manželia Vinczeovci sa o dieťatko pokúšali niekoľko rokov. Žiaľ, neúspešne. V hre bolo už dokonca aj umelé oplodnenie, no Adela s Viktorom sa nakoniec rozhodli pre adopciu. Minuloročné Vianoce tak už prvýkrát prežili v trojici. Radovať sa ale ešte stopercentne nemôžu. Čo všetko ich ešte čaká a aké nečakané problémy sa môžu objaviť v osvojení dieťaťa?

Adela s Viktorom sa na začiatku decembra 2022 dočkali vytúženého dieťatka. „Nemôžeme o ňom nič konkrétne prezradiť. Museli sme podpísať mlčanlivosť, že nemôžeme prezradiť jeho vek, meno, pohlavie, ani odkiaľ je. Je to v procese, dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to ešte veľmi citlivé,” prezradila nám v januári Adela, ktorá má z novej úlohy obrovský rešpekt, no už si podľa jej slov našla režim okolo dieťatka, ktoré majú zatiaľ ale iba na „skúšku”.

Adela s Viktorom sa už dva mesiace tešia z dieťatka z adopcie. Isté však ešte nič nie je. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Skúšobná lehota trvá niekoľko mesiacov, musia sa tam udiať ešte zákonné veci. Našťastie, tie postupy na Slovensku sú také, že si dieťa môžeme vziať akoby na dlhodobý návštevný pobyt, aby si zvykalo na rodičov, lebo čím skôr je u rodičov, tým skôr si dokáže vytvoriť puto,” vysvetlila nám pred časom moderátorka. V tejto chvíli však stále nie je isté, či u nich dieťatko ostane už navždy. V ceste im môže stáť niekoľko prekážok. Aj preto sme oslovili neziskovú organizáciu Návrat, ktorá sa zaoberá problematikou adopcie detí. Psychologička Mgr. Soňa Očkášová nám poslala odpovede na naše dotazy, tie sú však všeobecné a nevzťahujú sa konkrétne k manželom Vinczeovcom.

Psychologička Mgr. Soňa Očkášová. Zdroj: archív

Čo všetko môže rozhodnúť o tom, že dieťatko dvojici nakoniec nebude definitívne pridelené?

– Dieťa, aby mohlo byť osvojiteľné, musí byť súdom vyslovená osvojiteľnosť, a to za predpokladu, že sa matka pri pôrode vzdala dieťaťa (súhlasila s osvojením dieťaťa). Súd kontaktuje aj otca dieťaťa, ak je uvedený matkou. Zo zákona má biologická matka nárok do 6 týždňov po pôrode vziať súhlas s osvojením dieťaťa späť. Právna situácia dieťaťa môže byť aj taká, že rodičia dieťaťa nesúhlasili po narodení s osvojením a majú záujem o stretávanie sa s dieťaťom, informácie o dieťati počas života – v tom prípade je dieťa možné súdom zveriť do pestúnskej starostlivosti, nie však adoptovať (osvojiť si ho).

Adela a Viktor. Zdroj: Instagram @trocha_inak_s_adelou

Kto napokon rozhodne o zverení dieťaťa do opatery?

– O zverení dieťaťa inej osobe do starostlivosti vždy rozhodne súd (okresný súd podľa miesta narodenia alebo bydliska dieťaťa). Budúci osvojitelia (žiadatelia, ktorí sa zaujímajú o osvojenie dieťaťa) po úspešných kontaktoch (tzv. interakciách) na pôde príslušného centra pre dieťa a rodinu (bývalé detské domovy), kde je dieťa zverené, si podávajú žiadosť o zverenie do svojej osobnej starostlivosti na súd.

Selfíčko manželskej moderátorskej dvojice. Zdroj: Foto Instagram/Viktor Vincze

