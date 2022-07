Lovcami boli skutočné vedomostné kapacity – Slavo Hlásny, známy frajer z Duelu, učiteľka angličtiny a geografie Denisa Žitňanská a učiteľ slovenčiny Štefan Jurča. Tí akoby mali odpoveď na všetko. Promptne reagovali na otázky z každej oblasti a za celý čas, čo sa šou vysielala, ich takmer žiadny tím neporazil. Až na pár výnimiek. Neraz ich diváci obvinili, že vedia otázky vopred. „Potom neviem, prečo by sme robili také hlúpe chyby, často nevieme jednoduchú vec. Akože by sme sa tak dohodli, že na tejto otázke spravíme naschvál chybu? Nech to vyzerá, že niečo aj nevieme? No, žiaľbohu, nechcú nám dávať tie otázky dopredu,” povedal pobavene Jurča v Teleráne.

Kvízová šou nemala taký ohlas, aký sa očakával. Zdroj: TV Markíza

Markíza však od začiatku avizovala, že denný kvíz zaraďuje do vysielania na skúšku na jeden mesiac a potom sa uvidí, či sa vrhne do natáčania ďalších dielov. Zo štartu Na love sa však televízia 13. júna príliš netešila. Šou dosiahla sledovanosť iba 14,5 %. Následne sa v priebehu úvodných dvoch týždňov dostávala na podielovú úroveň okolo 12 a 14 %.

Zrejme aj preto sa Markíza rozhodla, že v ďalšom natáčaní pokračovať nebude. „Plánom bolo vyrobiť a odvysielať dvadsať častí vedomostnej šou Na love, ktoré boli určené na vysielanie v tomto letnom období. Výrobu ďalších častí sme nemali v pláne,“ znie stanovisko televízie. Na love tak už od zajtra nahradia premiérové Rodinné prípady. Mnohí diváci si však vedomostnú šou obľúbili a určite im bude na obrazovkách formát tohto typu chýbať. Paradoxne, na českej Nove sa tento svetovo úspešný televízny kvíz teší už dlhodobo obrovskému úspechu a sledovanosti. Moderuje ho obľúbený herec Ondřej Sokol a nad jeho koncom rozhodne neuvažujú.