VIDEO Zaľúbenci Henry Tóth a Lucia Kurilovská: TAKTO sa k sebe správali na ulici v Bratislave

To, že rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská (54) a hudobník a bývalý člen Elánu Henry Tóth (60) tvoria pár, sa prevalilo v máji tohto roku. Spoznali sa v zime na jednej vernisáži, no v priebehu pár týždňov si už stihli zariadiť spoločné „hniezdočko“. Dvojica sa následne začala objavovať v spoločnosti a inak to nebolo ani nedávno.