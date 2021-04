VIDEO Viktor Vincze ŠOKUJE: Adelin manžel rapuje v novom klipe Smejka a Tanculienky ×

Tak, toto tu ešte nebolo. Viktor Vincze (30) v utorok všetkých šokoval informáciou, keď na svojom Instagrame zdieľal úryvok z klipu hudobníkov Smejko a Tanculienka. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby tam nespieval i on. Markizák rapuje o plastoch. To musíte vidieť!