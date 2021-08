Jozef Banáš vstup do tohto roku nemal taký, aký si plánoval. Koncom decembra sa nakazil koronou, skončil v nemocnici a bojoval so silným zápalom pľúc. „No ak sa môžem matematicky vyjadriť, tak pred koronou som na tom bol na 100, tak po korone som spadol na 25. A teraz sa mi ten stav, odkedy ma pustili z nemocnice, denne zlepšuje tak o 0,3 %. Popritom sa snažím makať. Poctivo behám a cvičím. Cítim, že tá kondička nie je, čo bola. Išiel som dole kondične a aj s váhou. Mal som 88, padol som na 73. Teraz už mám však 79 kg,” povedal nám v marci Adelin otec s tým, že má stále problémy.

Takto vyzeral Banáš počas hospitalizácie v nemocnici na Covid. Zdroj: Facebook

Dnes sa už na ochorenie a očkovanie pozerá úplne inou optikou. "Treba vysvetliť ľuďom, akú to má výhodu a zmysel, lebo keď robím len čistú propadangu, vtedy tomu verí menej ľudí. To sa týka aj iných vecí. Napríkad ku vzťahu k Rusku sa mladí novinári dopúšťajú tej istej fatálnej chyby, čo robili aj ich predchodcovia za našich mladých komunistických čias, keď na jednej strane sme adorovali sovietský svet a na druhej strane sme odmietali západ. Nakoniec to dopadlo tak, že sme sa aj vďaka ním začali zaujímať, kde ten západ je. Dnes je to tak isto, len úplne naopak," reagoval Banáš nedávno vo svojom videu.

Banáš sa rád otužuje. Zdroj: archív

Najnovšie komentuje očkovaciu lotériu. "Tak nám zaviedli očkovaciu lotériu, pod skvelým názvom, vyhraj zdravie, lebo zdravie je výhra. Keby vláda vrazila tie milióny do športovísk, do propagandy zdravia, tak som prvý, ktorý im bude tlieskať. Považujem zavedenie tejto lotérie za dôkaz absolútného zlyhania doterajších argumentov tzv. odborníkov, ktorí nám stále chŕlia iba argumenty o tom, aké úžasné je sa dať očkovať, ale o zdraví a budovaní prirodzenej imunity tu nehovorí nikto ani slovo," povedal Banáš v úvode videa.

,,Druhým argumentov je strach, ktorý do nás stále chŕlia od rána do večera. Teraz sa pristupuje k tretiemu, a to je korupcia, pretože táto lotérie nie je nič iné, len verejná korupcia. Keď zlyhá toto, potom sa pristúpi už len k násiliu," dodal.