Kráľovná slovenského Instagramu Zuzana Strausz Plačková (32) si prvýkrát vyskúšala pozíciu speváčky. V najnovšej pesničke jej manžela Reného zahviezdila nie len svojou novou postavou, ale aj hlasom. Ako to už býva zvykom, krátko na to sa na internete začali objavovať aj rôzne paródie.

Zuzka Plačková je žena mnohých talentov, čo sa rozhodla dokázať aj v jej najnovšom - speváckom počine. Jej manžel René sa totiž spojil s hudobníkmi z kapely Cico Band a nahrali skladbu s videoklipom, do ktorého prizval aj svoju manželku. Vrátane Zuzany sa tam objavil aj ich synček Dion. Pieseň začína sólom Zuzany a postupne sa k nej pridávajú hudobníci a René. Prespievali a svojmu štýlu si prispôsobili Ikonický hit "What Is Love" od speváka Haddawaya. Klip natočili u nich doma pri bazéne a znova tak ukázali, v akom luxuse si nažívajú.

S Cico Band prespievali ikonickú pieseň What Is Love. Zdroj: YouTube

Ako to už býva na slovenskom internete zvykom, paródie na seba nedali dlho čakať. Mladý tiktoker Bastafix, ktorý sa pýši viac ako 30-tisíc sledovateľmi, uverejnil video, ktoré učarovalo aj samotnej Zuzke. "Umelá si, chcel by som ťa ja, ale si s Rendym, pošli ho do chu*a. Mám kolagén, k tomu chipsy dva, aj tak mám chuť na teba. Zuzano, baby don´t hurt me, don´t hurt me, no more.." zaspieval v krátkom videu. "Milujem. Neviem, či neurobíme duet," odkázala mu cez Instagram samotná Plačková. Vyzerá to tak, že kráľovná Instagramu si ťažkú hlavu z podobných videí nerobí.