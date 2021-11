Miro Žbirka miloval humor. Divákov pobavil historkami napríklad aj v relácii Nikto nie je dokonalý, keď si zaspomínal na jeden zo svojich koncertov. "Chalani a tú novú sme hrali? No jasné, veď sme ju hrali ako tretiu. Ty kokso a ja som ju hral ako piatu," smial sa Meky a prihodil aj nejaký vtip. "Violista bije huslistu v symfonickom orchestri. Prečo ho biješ, pýta sa dirigent? Rozladil mi strunu a nechce povedať, ktorú," vtipkoval ďalej.

Najlepšie Mekyho hlášky:

- "Ja som začínal tak, že prišiel za mnou brat a hovorí mi: ,,Meky, ty spravíš veľkú kariéru. Máš skvelú tvár pre rádiá".

- "V Čechách pri začiatkoch som to mal dosť ťažké. Raz prišiel nervózny chlapík do šatne. Mali som už hrať. Hovorí: Chalani, kde je tá Žbirka?"

- "Aj muzikanstké fóry sú rôzne, niektoré aj drsné. Stal sa kolegovi, keď sa podpisoval na autogramiáde. Pýta sa pána, či chce podpis. On neváha a hovorí, že nechce, že ho len prišiel vrátiť. Nedá sa počúvať."

- "Jeden chlapík mi hovorí, že či viem, ako spoznám, že som starší. Keď máš doma kvety, ktoré žijú a nedajú sa fajčiť."

- " V jednom pube sa mi prihovoril chlapík. Už sme sa aj s kamarátili. On mi zrazu hovorí, že chce vidieť nejaké fotografie mojej manželky, kde je nahá. Hovorím mu, že nemám a on na to, že či chcem".

- "V Rakúsku som súťažil v súťaži s pesničkou v Slepých uličkách v angličtine. Aj som vtedy zvíťazil. Ako víťaz som mal nárok na tanec. Mohol som si zatancovať so speváčkou zo skupiny ABBA. Strašne som sa tešil, no bolo to také, akoby som dostal zoskok padákom. Mne je zle, už keď pozriem zo 4 poschodia. Keď som ju videl, ako chodí a tancuje... U nej mal každý pohyb zmysel. Aj malíček tancoval. Vybehol som na parket. Hypnotizoval som DJ-a, aby zahral pomalú skladbu. Nejako sme to odtancovali. Vôbec by ma to neprekvapilo, keby si to tá Frida pamätala".