Spisovateľka Tamara Šimončík Heribanová zverejnila originálnu radu, ktorej autorkou je jej mama Alena. „Naučila ma to jedna moja kolegyňa z Viedne, profesorka politológie. Raz som prišla do jej kancelárie a tam mala plnú misu gaštanov. Opýtala som sa jej, načo to má. Hovorí mi, ponor si ruky do nich. Naraz som zacítila úžasnú úľavu, aj v hlave, aj v rukách, aj vôbec,“ prezradila vo videu Alena, ktorá takéto niečo videla prvýkrát.

„Je to známe, dáš si gaštany aj pod vankúš, pod posteľ, do misy a vždy sa musíš zarelaxovať. Musíš si tam ponoriť ruky, dýchať zhlboka a uvidíš tú energiu,“ dodala nadšená Heribanová, ktorá toto všetkým odporúča.

