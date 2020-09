Jasmina Alagič Vrbovská má na svojom konte niekoľko vtipných videí s youtuberom Matejom Zrebným, no nezaostáva ani s najlepším kamarátom, vizážistom Milanom Švingálom. S tým už viackrát pobavila fanúšikom na Instagrame spoločnými výtvormi, no niekedy sa stane, že ich humor chápu iba oni dvaja. A aké by to bolo, keby sa spolu nenatočili aj na galavečere OTO. Obaja si "strihli" video a to rovno v sále, medzi hosťami a počas živého prenosu. Jasmina neodolala občerstveniu v podobe pagáčov, ktoré si veselo cpala do úst a ešte sa pri tom aj nechala točiť. Niektoré grimasy si naozaj mohla odpustiť. Takto by sa dáma vo večernej róbe rozhodne nemala správať...

