Štedrý deň je tu už zajtra a vo všetkých rodinách tak vrcholia vianočné prípravy, vypekanie či balenie darčekov. Ako to tento rok bude vyzerať u známej rodinky herečky Nely Pociskovej (31) a Filipa Tůmu (43)?

Ako budete tráviť tohtoročné Vianoce? Máte nejaký špeciálny zvyk, tradície?

Budeme ich tento rok tráviť u mojich rodičov. Každý rok to striedame, buď sme u našich alebo u Filipových rodičov, neviem, či sú naše zvyky nejaké špeciálne. Máme výzdobu, stromček, s deťmi vždy musíme, teda vlastne chceme napiecť, čo im chutí, perníčky, šuhajdy, vanilkové rožteky a makovník. Štedrovečernú večeru traávime už spoločne s rodinou. U nás máme možno jeden iný zvyk, ako je v Bratislave zvykom, keďže mamina pochádza z Východu, mávame makové bobalky. Bez toho si neviem naše Vianoce veľmi predstaviť (smiech). Vždy sa pomodlíme, zjeme oplátku s cesnakom a mávame šošovicovú polievku a filet z rybky, akú si predtým dohodneme. A nesmie chýbať najlepší šalát na svete od mojej mamky.



Ako vyzerá vaše štedrovečerné menu? Pomáha s niečím aj Filip?

- Asi som už odpovedala tým pádom, keďže štedrovečernú večeru má na starosti tento rok moja mamina. Vždy sa snažím pomôcť, čo sa dá, ale nikdy ju veľmi nevyžaduje. Filip pomáha stále, nielen na vianoce (smiech).

Stromček Nely Pociskovej. Zdroj: Instagram Nela Pocisková



Darčeky máte opred nakúpené, alebo patríte medzi takých, čo to riešia na poslednú chvíľu?

- Tento rok som to prekvapivo zvládla (smiech). Samozrejme, že nikdy nie som stopercentne spokojná, ale pamätám si roky, kedy som darčeky naozaj riešila dva dni pred! Tento rok už mám niečo aj vopred zabalené, som sama zo seba veľmi prekvapená.



Aký najkrajší vianočný darček ste v živote dostali?

- Neviem povedať iba jeden. Mala som to šťastie zažiť naozaj prekrásne darčeky. Jeden z nich bol určite výlet do Talianska, kde sme počas pár dní prešli viacero veľkomiest a navštívili aj novoročný koncert v Teatro La Fenice v Benátkach , to bolo naozaj nádherné! Potom mám ešte v pamäti koncert Beyonce, ktorý som celý preplakala. Medzi tie najkrajšie vždy pre mňa patrili tie zážitkové darčeky.

Aké plány máte na Silvestra?

- Uvidíme, aké plány budę mať naša vláda. Podľa toho.



Čo si prajete do Nového roka? Ak to nie je tajomstvom...

- Nie je. Prajem si, aby som dokázala stále v živote udržiavať vnútorný balance, aby som są mohla vzdelávať, inšpirovať, napredovať a robiť to, čo ma baví. A prajem si, aby som mala zdravé a šťastné deti a moju rodinu a v neposlednom rade si prajem, aby ľudia boli k sebe dobrí a začali brať ohľad jeden na druhého.

Pocisková ukázala deti a pridala dojímavé vyznanie: Všimnite si najmä jej princeznú Lianku, WAU

Mohlo by vás zaujímať: