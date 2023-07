Andrea Verešová (43) býva pravidelným hosťom prestížneho filmového festivalu v Kalových Varoch a inak tomu nebolo ani teraz, Spoločnosť jej robí, ako inak, jej milovaný manžel Daniel Volopich. No a modelka sa poriadne vyzbrojila na túto udalosť, keď si do kufra nabalila desiatky šiat a toľko párov topánok, čo ste hádam pokope nikdy nevideli.

Aký by to bol festival v Karlových Varoch bez hviezdy Andrey Verešovej?! Tá má na konte z tejto udalosti rôzne outfity, ktorými často v minulosti ukázala viac, ako pôvodne chcela. Modelka napr. na minulom ročníku predviedla presvitajúce bradavky spod bielych šiat a na ďalší deň sa ukázala v sexi šatách, kde jej hlboký výstrih na chrbte odhalil jej zvodný zadoček.

Andrea Verešová Zdroj: Instagram Andrea Verešová

Tento rok zatiaľ ničím podobným nešokovala, no fanúšikom sa pochválila videom, ktoré zachytáva jej garderóbu, ktorú si so sebou priniesla na festival. Andrea v sebe nezaprie skutočnú hviezdu. Svedčia o tom desiatky šiat, ktoré má so sebou a o topánkach ani nehovoriac. Modelka natočila snáď 100 párov rôznych lodičiek a sandálov. Andrea, to naozaj všetky stihneš prevetrať počas festivalu?