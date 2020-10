„Naše psy sú z Josefa dosť vyhúkané, my tiež, ale je taký krásny,“ pochválila sa Vendula z prvej prechádzky s malým synčekom. Blondínka priložila aj fotku, na ktorej pózuje s kočíkom a v druhej ruke drží psa na vôdzke. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby vám neudrel do očí jej outfit. Čerstvá mama si totiž obliekla krátke šaty, béžový kabát a vysoké čižmy na opätku, ktoré viacerých prekvapili.

Vendula ukázala synčeka hneď po narodení. Zdroj: Instagram

„Obdivujem vás! Pár dní po cisárskom v opätkoch, na lúke, s kočíkom a so psom... A ešte vyzeráte úplne skvele,“ reagovala jedna z jej fanúšičiek. Nuž, zdá sa, že Vendula sa expresne rýchlo zotavila z pôrodu.

