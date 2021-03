Štefan a Veronika z dedinky Dubovany medzi Piešťanmi a Trnavou boli manželmi úctyhodných 56 rokov. V roku 1963 mali civilný sobáš v Komárne, kde Štefan slúžil ako vojak. Hoci boli obaja silne veriaci a túžili si svoje áno povedať aj pred Bohom, vtedajší režim im to vzhľadom na jeho povolanie nedovoľoval. Tak im musela stačiť svadba na úrade. Lenže ich túžba spečatiť ich lásku v kostole rokmi nezoslabla. Práve naopak. V súvislosti so Štefanovým vážnym zdravotným stavom sa čoraz viac zosilňovala. „Vilo, mám smrteľnú chorobu, a preto prosím len o jednu vec. Chcem odísť ako kresťan,“ povedal v roku 2019 moderátorovi Vilovi Rozborilovi. Bývalý vojak, ktorý v službe strávil viac rokov než mimo nej, má totiž chronickú obštrukčnú chorobu pľúc.

Štefan prišiel o svoju celoživotnú lásku Veroniku. Zdroj: tv joj

„Povedali mu, že už mu nič nemôžu dať. Že už má kyslík, lieky a už nič iné nie je. Už sa mu nedá pomôcť,“ doplnila ho vtedy manželka Veronika. Muž, ktorý odstraňoval míny po druhej svetovej vojne, pomáhal v časoch, keď zamrzol Dunaj a zachraňoval ľudské životy, túžil iba po jednom. Oplatiť svojej milovanej žene to, čo pre neho a rodinu robila, kým on nosil uniformu. „Chcem poprosiť o vybavenie svadby v kostole. Veď, som to dlžný svojej manželke Veronike a pánu Bohu za to, že pri mne počas mojej vojenskej zaneprázdnenosti vydržala a vychovala naše deti,“ napísal do Siedmeho neba a Vilo mu to vtedy aj splnil.

Žiaľ, manželov rozdelila ich smrť. Veronika je už v nebi, zomrela na koronavírus. Štefan tiež bojuje s koronavírusom, no podľa posledných informácií je to na dobrej ceste.

