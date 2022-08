Veľké ZMENY V RTVS! Pozrite sa, ktoré ZNÁME TVÁRE (nie) sú teraz v hre! ×

Novým riaditeľom RTVS sa stal Ľuboš Machaj, uznávaný odborník v oblasti médií. On sám už naznačil, čo chce v RTVS zmeniť, ozvali sa aj ľudia, ktorých sa to týka. O známych tvárach i reláciách s ním hovoril týždenník PLUS 7 DNÍ.