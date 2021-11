Markíza v spojení s Nadáciou Markíza predstavili ešte v auguste hudobnú novinku. Jana Kirschner spojila sily s raperom Separom a nahrala s ním dueto. To dostalo už aj klip.

„Odvaha je cesta a strach je len parazit“ je hlavný odkaz piesne, ktorú nahrali Kirschner a Separ. Skladba sa volá „Povedz to nahlas!“ a je súčasťou kampane „Odpíšeme ti“, za ktorou stojí Nadácia Markíza. Jej cieľom je o šikane nielen rozprávať, ale aj podať pomocnú ruku obetiam šikany, ktoré sa často nevedia alebo nemajú na koho obrátiť.

Jana Kirschner a Separ premiérovali svoj duet na letnej párty Markízy. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Chcela som, aby bol v piesni so mnou človek, ktorý by dokázal generačne prehovoriť k ľuďom, ktorých sa problém šikany týka. A tak som oslovila Separa. A aj keď som sa s ním osobne nepoznala, vnímala som ho ako človeka, ktorý má názor a to, čo povie, v ľuďoch rezonuje. Na prvý pohľad vzniklo možno netradičné spojenie, za ktoré som však veľmi rada. Separ je veľmi zaujímavý muzikant a človek,“ prezradila Jana.

ZÁBERY SEPARA S KIRSCHNER V GALÉRII >>

„Viac ako 40 % detí sa na škole stretáva so šikanou, takže som do toho išiel s nadšením. Ja som paradoxne konkrétne na túto školu, kde sa točilo, chodil a bol som na opačnom konci toho lana a bol som veľký ‚grázel‘ a raz som bol dokonca konfrontovaný s políciou,” prezradil raper v Teleráne. „Venujem sa humanitárnej pomoci, útulkom a to, že sa točilo na mojej škole, je pre mňa akési uzavretie kruhu,“ dodal.

Prečítajte si aj: