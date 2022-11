Sexi šou Love Island sa blíži do svojho veľkolepého finále. O rozprávkovú výhru zabojujú už zajtra večer tri páry. Kto z nich má najväčšiu šancu?

Moderátorka šou Zorka Hejdová sa so štyrmi pármi poslednýkrát stretla pri ohnisku. Tam na nich čakali štyri zlaté obálky. Tí, ktorí si v nich našli srdiečka, postúpili do finále. Obrovské sklamanie však zažili Jakub s Hankou, ktorých diváci pred bránami finále poslali domov. O 75-tisíc eur zabojujú Denisa a Kryštof, Martin a Lucia a Zbyněk so Sabinou.

Jakub a Hanka vypadli tesne pred finále. Zdroj: VOYO

„Na finále sa veľmi teším. Najviac na energiu a emócie, ktoré so sebou prináša, ale tiež som zvedavá, ktorý z párov u divákov vyhrá a či si vyberú lásku alebo prvýkrát v histórii Love Islandu peniaze (smiech). Ale tak nejak tuším, že sa to nestane,“ smiala sa Hejdová. Víťazom totiž bude jednotlivec a ten sa rozhodne, či si vyberie lásku alebo peniaze. Keby si vybral druhú možnosť, celá suma pôjde jemu. Ak si vyberie lásku, výhra sa bude deliť. Komu držíte palce vy? Veľké finále už túto nedeľu večer na VOYO.

