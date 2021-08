Martina po rozchode s Kollárom na mužov zanevrela. ,,Od rozchodu s Borisom som nestretla normálneho chlapa, o ktorom by som mohla byť presvedčená, že s ním budem šťastná a že si s ním môžem založiť rodinu. V istom životnom období som si povedala, že život nie je o chlapovi. Dieťa mám, a keď nepríde chlap, nebudem prvá ani posledná, ktorá ostane sama. Bola som pripravená na túto možnosť. Prešla som ťažkým obdobím, dostala som veľa faciek od života, zažila množstvo poníženia aj kadejaké útrapy, a tak som si povedala, že budem opatrná a nebudem robiť ústupky. Na prvé miesto som si v rebríčku dala syna a mamu, potom prácu a golf a ak sa teda objavil nejaký chlap, bol až na štvrtej pozícii. Len svojím prístupom mal možnosť prebojovať sa na popredné priečky. A nepodarilo sa to žiadnemu mužovi, až Rorymu," povedala nám v roku 2014.

Martina Štofaníková Zdroj: Emil Vasko

Vzťah s Borisom však rozhodne neľutuje. ,,Neľutujem, mám krásne dieťa, sú v ňom Borisove gény. Som mu vďačná za to, že mi doprial stať sa mamou. Veľa žien má problém otehotnieť. Žijú síce v harmonickom vzťahu, no chýba im dieťa. Ja mám krásneho syna, z ktorého mám radosť. Je zmyslom môjho života bez ohľadu na to, či v mojom živote bude alebo nebude chlap. Vždy tam bude môj syn, ktorý vzišiel zo mňa a z lásky. Neľutujem nič. Všetko, čo sa mi v živote stalo, ma niekam posunulo. Veď keby nebolo Borisa a toho, že ma pozval na Miami, Roryho by som nikdy nebola stretla," pokračovala. A čo si na svojom manželovi Rorym najviac váži?

Rory, Martina a Šimon Heliodor. Zdroj: Instagram

,,Rory je v Amerike uznávaný golfista, no na druhej strane je veľmi skromný. Aj napriek tomu, že si môže dovoliť kúpiť čokoľvek. Nie je vyťažený na značky, nespôsobuje mu väčšiu radosť, ak má na nohách drahé topánky. Váži si na mne, že nie som človek, ktorý je povrchný a poznačený práve takouto pozlátkou. Keď prídete do spoločnosti u nás, každý sa oháňa tým, za koľko si kúpil to, za koľko ono. V Amerike to tak vôbec nefunguje. Pre nich sú veci a hodnoty niekde inde," priznala a otvorila aj tému dieťa. ,,Neplánujeme. Zatiaľ hovorím nie, lebo život prináša hocičo. Nie je to pre nás priorita. Rory má tri deti z predošlého manželstva, ja mám syna. Chceme si užívať jeden druhého a to, že sme sa našli," dodala.

