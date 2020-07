„Keď som si pozrel návrh rozpočtu za minulý rok, všimol som si, že sa výrazne zvýšili výdavky na výrobu programov, a to až o 6 miliónov eur. Preto som si podrobne preštudoval niekoľko zmlúv a zistenia sú pomerne závažné,“ vyhlásil vtedy rozhorčený Čekovský a spomenul niekoľko konkrétnych relácií, medzi nimi aj Do kríža. „Relácia Do kríža sa začala vysielať len nedávno, jeden diel 10-tisíc eur. Podobná relácia Večera s Havranom stojí iba 2 500 eur,“ povedal Čekovský. Odvtedy prešlo niekoľko týždňov a RTVS sa konkrétne k spomínanej relácii konečne vyjadrila.

Do kríža Zdroj: Facebook / Do kríža



„RTVS sa ohradzuje proti opakovaným vyhláseniam predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského o predraženej výrobe diskusnej relácie Do kríža. Podľa neho „výroba relácie Do kríža je dvojnásobne drahšia ako výroba Večere s Havranom“, čo opätovne uviedol aj na svojom profile na Facebooku. Náklady na reláciu Večera s Havranom a Do kríža sú takmer identické. Priemerné náklady na výrobu relácie Večera s Havranom sú 11 815,39 eura a priemerné náklady na výrobu relácie Do kríža sú 12 010,95 eura.Medzi reláciami sú aj značné rozdiely v personálnom zabezpečení, keďže diskusná relácia Do kríža sa natáča za účasti publika a dvoch moderátorov. Do priemerných nákladov sa počas prvého roka výroby započítavajú aj náklady na vytvorenie scény štúdia. Je teda zrejmé, že jeho tvrdenia sú nepravdivé a zavádzajúce a RTVS sa proti nim ostro ohradzuje,“ znie stanovisko televízie.