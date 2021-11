Prečo sa Rychtář a Šimko hádajú? „V jednom rozhovore som sa vyjadril, čo si myslím o tom, že vdovec nedal urnu s Ivetiným popolom speváčkinej mamičke. To ho podľa mňa rozpálilo dobiela,” vysvetlil portálu Aha! Šimek, prečo mu Rychtář posiela výhražné správy. Jarek už preto dokonca vypovedal na polícii.

September 2021: Nový pomník pre Ivetu Bartošovú. Prerobil ho vdovec Josef Rychtář. Zdroj: Blesk

„Kamaráti ťa naučia jesť slamkou. Naposledy ťa varujem, prestaň si brať do tvojej špinavej papule meno Ivetky. Ber to ako varovanie, na záver nevypadni z okna, bývaš celkom vysoko. Rád ťa stretnem,” znie správa. To je vraj len zlomok vyhrážok, ktoré má Šimkovi posielať Rychtář nielen zo svojho mobilu, ale aj z Ivetinho.

