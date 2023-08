Ako blesk z jasného neba prišla 24. mája tragická správa o nečakanom odchode mimoriadne talentovaného umelca a seriálového Ďura Brmbalíka z Hornej Dolnej. Najhoršie momenty života tak prežívali jeho synovia a milovaná manželka, ktorá sa koncom júna vrátila na nakrúcanie Mamy na prenájom. Na verejnosti sa ukázala aj pár dní nato, keď si prišla uctiť pamiatku Dana na spomienkovom koncerte v jeho rodnej Trnave. Aj keď koncert zvládla statočne, bolo jasné, že to bol pre ňu ťažký moment a miestami neudržala slzy.

Kamila sa na pľac Mamy na prenájom vrátila asi mesiac po Danovej smrti. Zdroj: Instagram/danoheribanofficial

Kamila sa však ponorila do práce a počas leta pracovala na nových častiach Mamy na prenájom, kde stvárňuje Beátu. To najhoršie má za sebou a hoci to nikdy celkom neprebolí, prvotnú bolesť zvládla a vrátila sa do pracovného kolotoča. Svedčia o tom aj najnovšie promo fotky k druhej sérii, kde ju diváci po bolestivom období konečne vidia usmievať sa. Jej postava sa totiž vydala a so seriálovým Edom, Vladom Kobielskym, sa tešia na bábätko. Kamila natočila s Kobielskym aj video, v ktorom divákov pozývajú sledovať nové časti Mamy na prenájom. Pod ním sa razom objavilo množstvo obdivných komentárov na adresu herečky. "Pani Kamila má u mňa rešpekt, ako to zvláda. Teším sa na vás!", napísala fanúšička. "Myslím, že pán Kobielsky to prežíval aj za ňu, krásne povzbudivo ju hladká po ramene v tom najlepšom slova zmysle," všimla si istá Nady.

Nové časti obľúbeného seriálu uvidíte od pondelka 4. septembra na Markíze.

Prečítajte si tiež: