Napriek tomu, že slávny hudobník Braňo Hronec mal v ostatnom čase už podlomené zdravie a bol umiestnený do domova seniorov, jeho smrť rodinou a blízkymi kamarátmi mimoriadne otriasla. Ako sa nám krátko po jeho úmrtí podarilo zistiť zo zdroja z jeho okolia, hudobník mal trpieť Alzheimerovou chorobou. Syn Marcely Laiferovej, ktorá bola jeho blízkou priateľkou, mal dokonca zvláštnu predtuchu.

Braňo Hronec bol zakladateľom modernej populárnej hudby na Slovensku. Zdroj: Ján Juráš

„Môj syn mi ráno povedal, že mami, ráno som sa zobudil a prvé, čo mi prišlo na um, bol Braňo. Len tak. A on bol vlastne už mŕtvy. Tu vidieť to prepojenie a že nám bol naozaj blízky. Tie sily fungujú,” prezradila nám v deň jeho úmrtia Laiferová. Hudobníkovi prišlo dať posledné zbohom množstvo jeho kolegov z brandže.

Milovaná manželka Judita, ktorá pri ňom bola do poslednej chvíle, sa so stratou svojej polovičky určite nezmieri do konca života. Oporou sú jej dve deti, dcéra Suzie a syn Braňo. A práve s dcérou strávila posledný deň v roku a privítala nový rok 2023. Spoločnou fotkou sa pochválila Suzie na sociálnej sieti. Na snímke pózuje s milovanou mamou Juditou, ktorej sa konečne aspoň na chvíľu vyčaril úsmev na tvári počas osláv nového roka.



