Stalo sa to, čo zrejme nikto nečakal. V šou Let´s Dance sa dlhšie udržal Boris Valábik ako hviezda telenovely Mario Cimarro. Bývalý hokejista síce nie je žiadny parketový lev, no divákov si získal svojím humorom a srdečnosťou a aj to je dôvod, prečo za sebou nechal omnoho lepšie pohybové esá. Čo však začalo fanúšikom mimoriadne liezť na nervy, je jeho neustále zosmiešňovanie zo strany moderátora Viktora Vinczeho.

Niekto má tanec v krvi a niekto môže drieť, koľko chce, a hýbať sa ako svetová hviezda Fred Astair nikdy nebude. To je aj prípad Borisa Valábika. Ten sa na tréningoch poctivo snaží, no počas živého prenosu nikdy neprevedie výkon, z ktorého by porota padla na zadok. O to sympatickejšie je, že neprepadá zatrpknutosti, neustále srší dobrou náladou a za to ho diváci jednoducho milujú. Zakaždým im vyčarí úsmev na tvári. A o tom táto šou predsa je. Neraz ho už pochválila aj porota so slovami, že vidia, že spravil veľký pokrok a miestami Valábik skutočne tancuje.

Boris Valábik v Let´s Dance. Zdroj: TV Markíza

Najuštipačnejšie poznámky má však zakaždým moderátor Viktor Vincze. Zo začiatku to ešte bolo vtipné, ale postupne to už začína liezť ľuďom na nervy. A očividne aj samotnému Valábikovi. ,,Hovorí sa, že smiech predlžuje život. Ak je to pravda, tak Boris nás priviedol takmer na hranicu nesmrteľnosti” alebo ,,Tento týždeň možno zafungujú jeho odhalené bicepsy, z ktorých každý je vo veľkosti nohy Elišky” alebo aj „Boris Valábik je nevyspytateľný ako zima na Slovensku. Keď už si myslíte, že je koniec, tak o týždeň je tu zas. Áno, ako takéhoto človeka vyhodíte? Ako ho fyzicky dostanete zo sály? Prečo by sme to robili? Pozrite sa na tie jeho krásne očká. A on sa už aj snaží,“ rýpal do Borisa počas uplynulých týždňov Viktor. Valábik mal pri tom úsmev na perách, no z jeho výrazu sa dalo čítať, že postupne mu to už dvakrát príjemné nie je.

Boris Valábik musí každé kolo počúvať Viktorove vtipy a narážky na svoj výkon, výšku a váhu. Zdroj: TV Markíza

Svoje poznámky si Viktor neodpustil ani uplynulú nedeľu. „On už šesť týždňov dokazuje, že bojovníkom sa dá byť aj inde ako len na hokejovom ľade. Napriek pochybnostiam okolia to on nevzdáva. Z kola na kolo lepšie tancuje. Ehm… pardon… to je zlá kartička, z ktorej čítam, to malo byť ku Gáboríkovi,“ „zapotil“ Viktor. Keď Boris dotancoval, Viktor pokračoval: „Pomyslel si si niekedy vo svojom minulom živote, že by si mohol byť otváracím číslom tanečnej súťaže?“ Vtipný Boris sa nedal rozhodiť: „Nerozumiem, prečo nie, keď chceme začať na sto percent a postupne pridávať. Toto je cesta.“ Vincze to však zaklincoval: „Vy ešte budete tancovať ľudový tanec, aj keď ty takto ľudovo tancuješ už posledných 6 týždňov.“

Viktor Vincze si nikdy neodpustí uštipačné poznámky smerom k Valábikovi. Zdroj: TV Markíza

„Predstavte si, že každý týždeň sa z vás ľudia vysmievajú, hovoria, že tam nič nerobíte, a v priamom prenose si do vás kopne ešte aj moderátor. Ale vy idete ďalej cez to všetko. A toto je Boris Valábik,“ ozvali sa diváci. „To zosmiešňovanie Borisa… chápem, že zábava, ale mne je ho niekedy až ľúto. A aj vidno na ňom, že mu to je nepríjemné,“ napísala Martina. „Vincze akoby mal pri Valábikovi napoleonský komplex,“ zamýšľajú sa viacerí. „Už zastavte Vinczeho! Porota sa konečne uvedomila, ale to jeho zosmiešňovanie je úplne trápne a vôbec nie zábavné,“ odkázala Paťa. „Už je dosť trápne neustále spomínať jeho výšku a váhu. Viktor by si niektoré poznámky už mal odpustiť. Hádam by už aj stačilo s tým akože vtipným ponižovaním a zhadzovaním jeho osoby. Na začiatku šou dostal nálepku drevo, lebo veď je športovec. A tak sa to s ním statočne ťahá. Podľa mňa si zaslúži obdiv za svoju trpezlivosť. Z Borisa nekričí jeho ego, keď počúva kritiku, dokonca tú hru hrá s nimi. Viktor nie raz naznačil, že vníma názor verejnosti z komentárov. Kiežby si prečítal aj tie, kde vyjadrujeme svoju nespokojnosť s neprimerane častými a trápnymi narážkami na Borisovu výšku a výkony. Som za zábavu, milujem humor, ale v takejto forme už stačí,“ odkazuje mu Janka.

A čo na to Boris? ,,Neberiem to vôbec tragicky. Viem, že je to všetko o zábave. S Viktorom sme kamaráti. Nie je to nič, čo by malo akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť náš vzťah mimo parketu. Vôbec to neberiem osobne,” povedal nám.

