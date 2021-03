S manželom a synom Jakubkom si užili dva týždne v raji, odkiaľ dennodenne provokovala fotkami. Bežných ľudí, ktorí sedia doma na zadku a neodvážia sa ísť ani mimo okres na základe nariadení, tak išlo roztrhnúť od zlosti. Možno aj preto si Cifrová Ostrihoňová pozvala do Silnej zostavy Cibulkovú, kde mala možnosť ľuďom všetko vysvetliť. Bývalá tenistka vyrukovala s verziou, že tam bola pracovne.

"Vitajte v maldivskej džungli v jej najlepšej podobe," napísala Cibulková k fotografii odvolávajúcej sa na rezort, v ktorom si užíva s rodinou. Zdroj: Instagram/Dominika Cibulková

„Zvažovala si aj to, že to môže signalizovať nespolupatričnosť, ako to mnohí vnímajú, že ty si dovolenkovala, zatiaľ čo na Slovensku je ťažká situácia?” opýtala sa jej Ostrihoňová. „Mne by prišlo nečestné a pokrytecké, že by som sa tvárila, že som tých 14 dní v Bratislave a nebodaj si postovala fotky. Vždy som bola úprimná a otvorená. Vedela som, že to nebudem tajiť. Tým, že by som bola doma, by som nikomu nepomohla,” obhajovala sa Dominika. V tom sa do debaty zapojila stand up komička Simona Salátová: „Z tvojej strany to vnímam ako takú nedostatočnú spolupatričnosť, tvoji fanúšikovia sú obyčajní ľudia, aj ty si taká kedysi bola ako tenistka, dnes vysielaš signály, ako vyvolený môže ísť na dovolenku, keď v nemocniciach zomierajú ľudia. Ako sa pri tom cítiš?”

Cibulková v Silnej zostave obhajovala dovolenku na Maldivách. Zdroj: rtvs

„Cítim sa úplne normálne, mala som spoluprácu s hotelom, takže som vedela, že to budem zdieľať," odvrkla jej Cibulková. „To bola akože propagácia na to, aby ďalší ľudia išli na dovolenku?” nešetrila ju Simona. Krátko na to sa už Cibulková vyjadrila aj na svojom profile na Instagrame a Salátovej poriadne naložila. ,,Nie, neodišla som v zlách, pretože na to nebol najmenší dôvod. Odišla som so vztýčenou hlavou a absolútne si stojím za vecam, ktoré som povedala. Len je pravda, že mi občas došli slová k nemiestnym poloargumentom pani v zelenom a občas som sa cítila nie ako v ,,intelektuálnej" diskusnej relácii, ale ako v krčme tretej cenovej skupiny," naložila relácii Cibulková po svojom účinkovaní. Nelenila však ani stand up komička Simona. Tá sa síce k Cibulkovej útokom nijako nevyjadrila, no za to zverejnila odkaz, ktorý obdržala od jednej z diváčok.

