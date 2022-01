Matúša Kolárovského (20), známeho z Pána profesora, nedávno spájali so speváčkou Veronikou Nízlovou (35). Údajne má byť otcom jej dcérky Ney. Ani jeden z nich však túto informáciu nepotvrdil. Hercovo srdce si najnovšie získala sexi mladá kráska.

Kolárovský je zamilovaný. Šťastie našiel v náručí inej ženy. Podľa portálu markiza.sk je ňou Nikola Baranová, ktorá na svojom Instagrame v príbehu zverejnila spoločnú fotku s mladým hercom. A nie hocijakú. Dvojica si na nej dáva bozk. Rovnakú fotku následne uverejnil na svojom profile aj Matúš. Po tomto zábere tak Twiinske Veronike ostanú oči pre plač.

Veronika Nízlová ešte v lete šokovala tým, že je tehotná, no meno otca sa rozhodla pred svetom tajiť. V novembri 2021 prišla na svet jej dcérka Nea, no ani vtedy jeho identitu neodhalila. Nám sa však v tom čase podarilo od viacerých zdrojov zistiť, že otcom má byť mladučký herec z Pána profesora Matúš Kolárovský. Obaja to však doteraz nepotvrdili. Každopádne mladučký Matúš najnovšie skončil v náručí sexi krásky.

Herec zo seriálu Pán profesor Matúš Kolárovský. Zdroj: INSTAGRAM/PANPROFESOR