Veronike Nízlovej (35) sa v novembri minulého roka obrátil život naruby. Stala sa mamou dcérky Ney. Speváčka však rovnako ako pred pôrodom aj po jej narodení meno otca tajila. Nám sa však už vtedy podarilo zistiť, že ním je mladučký herec Matúš Kolárovský (20). A hoci to vtedy zaryto popieral, postupne sa v ňom niečo zlomilo a vo svojom klipe sa verejne priznal k otcovstvu. Brunetka nám povedala, ako to teraz medzi nimi funguje.

Veronika Nízlová si užíva materské povinnosti už pár mesiacov. S otcom dcérky s netradičným menom Nea však nežije a jeho identita bola donedávna zahalená rúškom tajomstva. Keď nám minulý rok potvrdilo viacero zdrojov z ich okolia, že oteckom je mladý Matúš Kolárovský, twiinska mlčala a on to popieral. Priznal to konečne až deň pred Valentínom - vo svojom novom klipe, kde svoju dcéru drží v náručí a po lícach mu stekajú slzy.

„Myslím, že Boh mi dal najväčší dar. Vždy, keď sa pozerám na tvoju tvár, tvoja krv je aj moja. Si ako drahokam mora. Aj keď mi hovoria opak, budem bojovať jak vojak," spieva v pesničke MY. Veronika dokonca na druhý deň zverejnila ich spoločný záber, ktorým vyvolala dohady, či začali spolu fungovať ako pár. Matúš však bol iba u nich doma na návšteve, aby sa videl s dcérou, ku ktorej sa ešte donedávna verejne nepriznával.

Veronika s malou dcérkou Neuškou. Zdroj: Instagram/@veronikatwinns

Dvojica sa pred týždňom stretla aj na živom prenose Let´s Dance, no obaja tam prišli oddelene – Veronika so sestrou Danielou Nízlovou a Matúš s kamarátmi, hercami Martinom Klinčúchom a Krištofom Králikom. Spoločne sa dokonca nechceli ani odfotiť. Tanečnú šou sledovali všetci spolu pri jednom stole. Kolárovský však z prenosu odišiel predčasne. Nás zaujímalo, aký je mladučký herec otec a ako to vlastne medzi nimi dvoma je.

„Máme dobrý vzťah, je veľmi zlatý, snaží sa, keď môže, navštívi Neušku, takže je to celé dobré,” prezradila nám spokojná Veronika. A napriek tomu, že je medzi nimi výrazný vekový rozdiel, sadol aj jej rodičom. „Áno, sadli sme si celá rodina aj naša a aj Matúšova. O vekovom rozdiele sme sa nikdy nebavili,” hovorí. A ako ide mladému hercovi prebaľovanie? „Zatiaľ sa len prizeral, to isté aj pri kúpaní. Asi by sa ešte bál,” dodala s úsmevom.

Veronika Nízlová prezradila reakciu otca jej dieťatka, keď zistil, že bude otcom