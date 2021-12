Ako prebiehajú vaše prípravy na Vianoce?

M. H.: Klasicky, tak asi ako vo väčšine domácností. S deťmi pečiem medovníčky, koláčiky, samozrejme, píšeme Ježiškovi list. Od začiatku adventu vyzdobíme dom zvonka aj zvnútra a nechýba u nás ani adventný veniec. Pre deti pripravujem adventný kalendár, aby mali na každý deň až do Vianoc nejaké malé prekvapenie. Stromček máme živý. Celý rok ho máme v záhrade v črepníku a ozdobujeme ho až na Štedrý deň.

F. T.: Prípravy na Vianoce v našej domácnosti prebiehajú zúfalým zháňaním darčekov. Aj keď si každý rok poviem, že to urobím skôr, viac či menej sa mi to nedarí. Takže pomedzi prácu sa snažím nájsť niečo, čím by Ježiško potešil mojich blízkych. Samozrejme, pred Vianocami robím aj prácu zásobovača – priniesť ovocie, banány, skrátka suroviny, aby boli Vianoce najkrajšie.

Aké tradície doma dodržiavate?

M. H.: Dodržiavame bežné vianočné tradície, stromček, typické vianočné jedlá...

F. T.: Máme klasické Vianoce ako vo väčšine domácností. Stromček, musí byť živý, ozdobený, večera, potom rozbaľovanie darčekov. Samozrejme, vždy si dáme cesnak, med, oblátky.

Aké jedlo nemôže chýbať na vašom štedrovečernom stole?

M. H.: Ja som zvyknutá z mojej časti rodiny na iné jedlá ako môj manžel. Jaro zvykne mať k štedrej večeri šošovicovú polievku s hríbmi na kyslo, ryby nemá rád, tak si dá rezeň so zemiakovým šalátom. Ja som zvyknutá na rybaciu polievku a vyprážaného kapra so zemiakovým šalátom. Kapra máme každé Vianoce, ale nezabíjame ho. Kupujeme ho priamo od rybárov, čiže čerstvo vyloveného z rybníka, takže sa netrápi a nepreváža v sudoch a kadiach. Ale na Vianoce robíme aj kapustnicu. Vždy sa s manželom pri jej varení striedame, jeden rok robí kapustnicu on, ďalší rok ja. Medzi našu vianočnú tradíciu patrí aj to, že na Štedrý deň navštívime s deťmi mojich aj Jarových rodičov.

F. T: U našich je to kapustnica, u Nelkiných rodičov šošovicová polievka, ryba, príp. rezeň alebo to, na čo má kto chuť. Ja mám na Vianoce stále kapustnicu. Nechýba zemiakový šalát, koláče, napríklad makové.

Ak máte kapra, ako to prebieha? Kupujete už naporciovaného alebo je u vás tradičná vianočná zabíjačka?

F. T.: Ja osobne nevraždím a ani kapra veľmi nemám rád. My máme vždy nejakú rybaciu náhradu, ktorú už netreba „uspať“.

Aký darček od partnera vás najviac pobavil?

F. T.: Vekom je čoraz ťažšie potešiť svojho partnera. My sa tak niekedy už dopredu smejeme, že či sa nejaký darček podarí, alebo to bude niečo kúpené zo zúfalstva. Ale u nás dospelých už Vianoce naozaj nie sú o darčekoch, je to o tom, že sa tešia deti, že sme spolu. A hlavne zdraví. My sa doma veľa smejeme. Lebo zase tešiť sa treba.

Máte doma podelené úlohy s partnermi? (Kto varí, kto upratuje, kto balí darčeky?)

M. H.: Úlohy máme rozdelené, každý z rodiny priloží ruku k dielu k tomu, čo práve treba. Darčeky, samozrejme, balí Ježiško.

Bez čoho si Vianoce neviete predstaviť?

M. H.: Vianoce si neviem a ani nechcem predstaviť bez rodiny. Nebyť s najbližšími, musia byť najsmutnejšie chvíle pre všetkých, ktorým niekto chýba. A to z akýchkoľvek dôvodov. Chápem ich, pretože obzvlášť na Vianoce to musí byť veľmi ťažké. Ale, bohužiaľ, sú aj také chvíle v živote. Aj preto by sme sa mali snažiť myslieť nielen na našich najbližších, ale aj na tých, ktorých osobne nepoznáme, ale potrebujú pomoc... Keď sa človek takto otvorí a dá najavo svoju empatiu, spolupatričnosť a dokáže potešiť a pomôcť, tak si myslím, že každému to môže skrášliť Vianoce. Samozrejme, že by bolo ideálne, keby všetci na tých, ktorí pomoc potrebujú, mysleli počas celého roka. Ale, chvalabohu, za to, ak sa tak deje vo väčšej miere aspoň na Vianoce, keď viacero ľudí myslí na charitu a pomoc.

Aký darček by vás tento rok najviac potešil?

M. H.: Pre mňa je najkrajším darčekom to, že budeme všetci živí, zdraví a spolu.

Aké vianočné filmy/rozprávky u vás nemôžu chýbať?

M. H.: Ja nemám Štedrý deň až tak veľmi spojený s televíznymi rozprávkami, pretože keď som bola dieťa, tak sme Vianoce zvykli tráviť na chalupe, a tam sme televízor nemali. Ale cez prázdniny som rada pozerala všetky klasické rozprávky. Za socializmu sa to inak ani nedalo. Dnes moje deti už pozerajú úplne iné rozprávky a nemajú to tak, že by to museli byť konkrétne vianočné. Takže v našej rodine sa až tak neviažeme na Vianoce k rozprávkam, ale, samozrejme, pozrú si deti aj také.

F. T.: Mojím najobľúbenejším vianočným filmom je S tebou mě baví svět. Ale ja som v tomto veľmi prispôsobivý, lebo sa dokážem pozrieť na akúkoľvek rozprávku. Teda až na dve. Možno teraz nahnevám prívržencov najväčšej vianočnej rozprávkovej klasiky, ale Tri oriešky pre Popolušku a Mrázika som od začiatku do konca nevidel ani raz. (smiech)

Aká spomienka sa vám vynorí, keď sa začne hovoriť o Vianociach?

M. H.: K Vianociam sa mi vybavuje veľa spomienok. Ide o veľmi krásne chvíle strávené s rodinou, je ich veľa a tieto spomienky pre mňa veľa znamenajú.

F. T: Vianoce sú pre mňa najkrajším dňom v roku a mám ich spojené s krásnou zasneženou prírodou. Aj keď dobre zasnežené Vianoce neboli ani si nepamätám. Počas Vianoc mávam taký pocit, akoby niekto vypol zvuk v rádiu – zrazu je ticho, menej áut, všetko sa upokojí... Tá atmosféra v očakávaní príchodu Ježiška je úžasná.

Kde strávite tento rok Silvestra?

M. H.: Ešte presne neviem, kde budem tráviť Silvestra. Veľakrát ho trávime ako rodina sami doma alebo sme s priateľmi. Ja Silvestru veľký význam neprikladám, ale snažíme sa ho spestriť pre naše deti.

F. T.: Keďže žijeme v časoch, keď nevieme presne niekedy ani to, čo sa bude dať zajtra, plány na Silvestra si nechávam na poslednú chvíľu.

Ako by ste zhodnotili rok 2021?

M. H.: Nezvyknem hodnotiť rok v jeho závere. Samozrejme, že si spomínam a rekapitulujem, čo mi uplynulý rok priniesol, čo som zažila... Predovšetkým ďakujem za všetko dobré, čo sa stalo a modlím sa, aby to dobré pretrvávalo a rozvíjalo sa aj nasledujúci rok.

F. T.: Rok 2021 bol zvláštny. Nebol to ľahký rok. Ale zrejme nám už bolo tak dobre, že sme potrebovali taký ten pomyselný zdvihnutý prst, aby sme si uvedomili, o čom je život. Tak aj preto si myslím, že nás aj veľa naučil. Verím však, že rok 2022 už bude rokom, ktorý nás vyvedie aspoň jedným krokom von z pandémie a umožní nám návrat k normálnemu životu.

Dávate si nejaké novoročné predsavzatia? Ak áno, aké?

M. H.: Novoročné predsavzatia si nedávam a popravde, ani veľmi nerozumiem, prečo si ich niekto dáva. (smiech)

F. T.: Nedávam si novoročné predsavzatia ani nemám Silvestra rád. Väčšinou je to pre mňa veľmi otravný deň a snažím sa ho skôr prežiť. Vždy sa však teším z tohto celého vianočného aj povianočného obdobia, že máme voľno, sme s rodinou... Takže predsavzatia si nedávam, skôr hodnotím, čo bolo. A ide sa ďalej...

1. Čo na Vianociach máš najradšej?

2. Píšete listy Ježiškovi?

3. Aké darčeky by ste tento rok chceli nájsť pod stromčekom?

4. Aké vianočné jedlo máte najradšej?

5. Aké rozprávky na Vianoce pozeráte najradšej?

6. Obdarovali ste nejakým darčekom aj svojich kolegov v Oteckoch?

Oliver Oswald

1. Na Vianociach milujem ten pokoj, keď sa ľudia na pár dní vypnú. Samozrejme, predvianočný stres je nevyhnutný, ale keď je už po štredrovečernej večeri a náhodou nikomu nezabehla kosť v krku, tak nastáva pocit, že sme všetko potrebné stihli a našich blízkych sme urobili šťastnejšími. Je to super pocit.

3. Možno to bude znieť ako klišé, ale najhodnotnejší darček pre mňa je zdravie mojej rodiny a pocit, že sme tu všetci pre seba a štedrá večera je ako z filmu.

4. Aké vianočné jedlo máš najradšej?

Klasika - oblátky s medom, cesnakom a orechmi, opekance s makom, kapustnicu, kapra so zemiakmi. Asi ako jediný človek na planéte nemám rád šalát. (smiech)

5. Aké rozprávky na Vianoce pozeráš najradšej?

Milujem film Sám doma a každoročný vianočný špeciál Oteckov. Ale priznám sa, že Mrázika som ešte nikdy nevidel.

Jakub Horák

1. Na Vianociach mám najradšej atmosféru v kruhu rodiny.

3. Pod stromčekom by ma potešila nejaká dobrá zberateľská platňa.

4. Vianočné jedlá nemám veľmi v obľube, no rád si pomaškrtím na koláčikoch.

5. Z rozprávok si rád pozriem napríklad Charlie a továreň na čokoládu.

6. Určite niekoho z kolegov obdarujem, no nemôžem prezradiť koho a čím, lebo by to už nebolo prekvapenie.

Maroš Baňas

1. Hlavne to, že sme celá rodina pokope, máme dobrú náladu, spolu sa smejeme a je nám dobre. Ale mám rád takú tú typickú vianočnú vôňu, sušené pomaranče, mandarínky, medovníky, vianočný stromček...

2. Písal som, keď som bol menší. Dokonca mi aj odpísal. Ale teraz už nepíšem.

3. Želám si, aby boli všetci zdraví a šťastní. A ešte mám jednu takú túžbu, aby sme sa mohli už presťahovať do nášho nového domu, ktorý staviame.

4. Kapra a zemiakový šalát nemám veľmi v obľube. Ale rozhodne mám rád oblátky s medom. Bez toho by pre mňa neboli Vianoce.

5. Mrázik, Tri oriešky pre Popolušku. Tieto staré klasické rozprávky mám najradšej. Ale zase veľmi rozprávok počas Vianoc nestíham, lebo chodíme lyžovať.

6. Určite prinesiem nejakú maličkosť, ktorá by ich mohla potešiť. Minulý rok som im dal také pekné drevené ozdoby na stromček.

Marcelka Marianková

1. Darčeky.

2. Áno. Písala som aj teraz. A bolo to super.

3. Bábiku doktorku. A ešte také ružové auto. Také plastové veľké, pre deti, aby som tam mohla odviezť Mirku.

4. Perníčky.

5. Páči sa mi vianočný Jojko. A ešte mám rada takú, že Pat a Mat.

6. Filipovi dám poslednú hru Oteckovia.

