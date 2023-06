Speváčka Celeste Buckingham (28) má za sebou náročné obdobie! Prežívala úzkosť a paniku, trápilo ju priberanie a kilá navyše a do toho prišla krutá diagnóza lekárov. To, čo Celeste prežívala, by ste nepriali ani najväčšiemu nepriateľovi!

Predala krásny byt v centre Bratislavy a odsťahovala sa na Madeiru. Svoj život chcela a vraj aj musela zmeniť od základov. Paradoxne, zničila ju rozbehnutá a veľmi sľubná spevácka kariéra na Slovensku. Privodila jej pocity úzkosti a panické ataky. Vyhľadala odbornú pomoc a skúsila lieky, no najviac jej pomohla zmena prostredia.

Na portugalskom ostrove Madeira žije nový život, učí sa milovať seba aj svoje telo. A najmä vyrovnáva sa s tým, že jej v mladom veku diagnostikovali chorobu, ktorou trpí len päť až deväť percent žien na celom svete.

Veľmi intímny rozhovor poskytla speváčka CELESTE BUCKING­HAM (28) týždenníku PLUS 7 DNÍ.

Prečo ste dali Slovensku košom?

Pôvodný plán bol, že s rodičmi budem na Madeire len počas pandémie. Lenže počas pár mesiacov som sa do toho miesta zamilovala a pochopila som, že moja duša a telo si žiadajú veľkú zmenu. Nie všetci to možno pochopia, ale asi som vyhorela.

Spievať a pracovať som začala v šestnástich rokoch, čo je príliš skoro. Je to skoro na všetko. Desať rokov intenzívnej práce, predtým hektické detstvo plné cestovania… Proste som zistila, že som fakt vyčerpaná a moje fyzické a psychické zdravie naberajú nesprávny smer. Moje vnútro mi našepkávalo, ba priam kričalo, že na Madeire sa nájdem. Napokon som si tam kúpila krásny domček, kde mi spoločnosť robí psík a mačka.

Čo vás na Madeire uchvátilo?

Je tam vzácna energia a hlavne z ľudí vyžaruje pokoj. Zrazu som sa tam cítila veľmi komfortne, pretože som bola a som anonymná. Nehovorím, že som nejaká megaslávna, ale ľudia na Slovensku na spoznávajú. Možno sa to niekomu bude zdať ako malicherný problém, ale nie je. Napríklad umrel môj milovaný dedko a v rovnaký deň som sa musela postaviť na javisko a tváriť sa, že všetko je úplne v poriadku. To, že som prišla o milovaného človeka, nemohlo ovplyvniť môj výkon, ktorý som jednak podpísala vo forme zmluvy, ale aj sľúbila ľuďom, ktorí boli na moje vystúpenie zvedaví a zaplatili zaň.

Príliš štíhla. Na vrchole slávy, ktorú zažila v našich končinách. Zdroj: Emil Vaško

Dá sa teda povedať, že ste utiekli pred fanúšikmi a možno aj neprajníkmi?

Neviem, či je slovo utiekla správne. No platí, že som spoznala iný svet, kde ma nikto nepozná, nesúdi a neočakáva odo mňa isté veci. Na Madeire som konečne uvoľnená, autentickejšia Ce­leste. Aby to čitatelia a fanúškovia pochopili a neurazili sa, poviem krátku príhodu. So svojím veľmi dobrým kamarátom som bola v prírode na Slovensku, kde sme sa dlho rozprávali. Potom sme sa presunuli do reštaurácie a on mi zrazu hovorí, že ako sa otvorili dvere, zmenila sa mi tvár. Že už to nie som ja, ale nahodila som „face“ Celeste, ktorú fanúšikovia poznajú.

Čiže ste boli dve?

Nikdy som si neuvedomovala, že pred verejnosťou vytváram nejaký status a pritom som iná. Ale aj ja som len krehký človek. Z toho všetkého som začala dostávať úzkosti a panické ataky. Bolo strašné naučiť sa s tou­to chorobou žiť. Ale hovorím o tom nahlas, aby sa niekto, kto cíti niečo podobné, necítil divne a opustene.

Ako sa vaša psychická nekomfortnosť začala prejavovať?

Mala som pocit, že sa ma ni­kto nesmie dotknúť, že okolo mňa nemôže byť žiaden dav. Som dotykový človek, ktorý sa rád objíma a vybozkáva s ľuďmi, ale zrazu mi tieto prejavy prekážali. Moja sestra študuje psychológiu v zahraničí, a keď sa mi to začalo diať, upozornila ma, čo ma ešte čaká. Keď som jej zavolala, že sedím len tak na gauči a zrazu sa potím, točí sa mi hlava a mám strach, no ani neviem z čoho, povedala mi: „Áno, Celeste, toto sú úzkosti a panická porucha. A bude sa ti to diať čoraz častejšie.“

Čo sa dialo potom?

Z mladej ženy, ktorá sršala energiou a nebála sa ničoho, sa zrazu stala strachopudka. Neprajem to nikomu. Či ste v obchode a čakáte na zaplatenie v rade, alebo ste v nahrávacom štúdiu a všetci očakávajú výkon, prepadne vás to. Potíte sa, je vám zle, ale všetky pocity musíte držať v sebe a tlačiť ich až niekam do žalúdka, hoci ich máte v hrdle vo forme guče. Je to veľmi nepríjemné, naozaj. Ale našla som v sebe kúsok nádeje, aby som sa pozbierala a začala svoju psychiku riešiť.

Môžete byť konkrétnejšia?

Počas koronavírusu som si našla terapeutku a absolvovala som online sedenia. Plus som brala lieky. Moja terapeutka ma naučila, ako začať ľúbiť nielen svoju dušu, ale aj telo. Za to som jej veľmi vďačná. Roky som čelila tomu, že kamaráti, frajeri či obyčajní ľudia, proste všetci riešili moje kilá. Bolo to šialené. Teraz som si všetko v hlave upratala.

Čo to znamená?

Vyzerám, ako vyzerám, vážim toľko, koľko vážim. V minulosti som sa veľmi trápila, že ma ľudia posudzujú a prirovnávajú k iným ženám. Dnes tvrdím, že som ni­kdy nikomu nedala právo, aby ma hodnotil a diktoval mi, ako by som mala vyzerať. Navyše si veľa ľudí myslí, vidím to v komentároch, že Ce­leste so sebou nič nerobí a nedáva si pozor na postavu. To vôbec nie je pravda. Hýbem sa, cvičím, pripravujem si stravu, ale mám diagnostikovanú chorobu, ktorá velí mojím kilám. To sa nesťažujem, už som sa s tým zmierila.

