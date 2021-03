Office manažérka Diana a podnikateľ Michal. Obaja východniari sa prvýkrát videli až pred oltárom. Hoci sa obaja na ich veľký deň veľmi tešili, pred oltárom došlo k obrovskému trapasu. Keď Mišo prvýkrát zbadal nevestu, ostal ako obarený a jeho pohľad hovoril za všetko. A jeho chladnú reakciu si okamžite všimla aj Diana. Po obrade si však všetko vysvetlili. Ženích sa svojej milej ospravedlnil.

Ženích Michal sa pri pohľade na nevestu netváril príliš nadšene. Zdroj: tv markíza

,,Vyplo ma tam, zmeravel som a absolútne som nevedel, čo mám robiť. Tak prepáč, keď som vyzeral ako stojaci stĺp bez duše," vysvetlil svojej neveste po obrade. ,,Ja som sa strašne bála, že nie som tvoj typ," reagovala Diana, ktorej sa Michal následne zveril s niečím, čo nečakala. ,,Ja som bol už aj zasnúbený, ale nevyšlo to," šokoval ju následne. ,,No zaskočilo ma to riadne," odpovedala. Každému divákovi je však jasné, že sa jej Michal páči a vkladá do ich vzťahu veľké nádeje. Neskôr sa vyjadril aj Michal, že je sympatická a páči sa mu. Ako to dopadne, sa uvidí...

