Pobavili sa diváci a rovnako aj moderátori. Pár sekúnd predtým, ako sa začali hlavné správy na JOJ-ke, sa totiž bez toho, aby o tom vedela, v živom vysielaní objavila prehnutá maskérka, ktorá ešte upravovala Jána Mečiara. Všetkým sa tak naskytol pohľad na jej zadok v džínsoch.

Lucia Barmošová Zdroj: instagram /@luckabarmosofficial

Moderátorská dvojica však zistila, že už je v živom vysielaní a Lucia takmer vybuchla do smiechu. Tvár si začala zakrývať papierom a neskôr sa na seba s kolegom iba mlčky a so širokými úsmevmi pozreli. ,,To sa niekedy stáva, keď treba ešte dolaďovať detaily na poslednú chvíľu. Maskérka tam neostala preto, že nemala čo robiť, ešte bolo treba niečo doladiť," prezradil nám Mečiar, ktorého to aj s Barmošovou rozosmialo.

