Určite si mnohí pamätajú na kauzu Borisa Kollára (54) z roku 2017, ako si dopisoval s neplnoletou Simonou (15) zo zariadenia Čistý deň. Politik je totiž známy tým, že rád komunikuje so ženami s dráždivou vizážou na sociálnych sieťach. Najnovšie však zašiel poriadne ďaleko. Na svetlo sveta vyšlo, že mal komunikovať s transgenderovou modelkou Paris Nemc (25).

Kollár mal vždy slabosť na obdarené ženy s plnými perami. Nikoho preto zrejme vôbec neprekvapí, že mu mala nedávno učarovať dlhovlasá sexi brunetka s bujným poprsím, ktorá prešla plastickým vylepšením a jej výstredná vizáž je doslova neprehliadnuteľná. Tentoraz to má však háčik. Dráždivá Paris je preoperovaný muž. A práve s ňou si mal podľa týždenníka PLUS 7 DNÍ Boris Kollár nedávno dopisovať. Redakcia dokonca disponuje dôkazom ich šteklivej komunikácie, kde odzneli i rôzne sexuálne návrhy, no politik ju zakázal zverejniť.

Takto vyzerala Paris pred 4 rokmi. Zdroj: MICHAL SMRCOK

„Nikdy som sa s ňou nestretol. Mne neprekáža ani transgender, ani homosexuál, ani transsexuál. Nemám proti nikomu nič, som len proti registrovaným partnerstvám,“ dodal Boris. Jeho nový objav má však toho na rováši viac než dosť. Modelka Paris, ako si hovorí, má profil na porno stránke pre transsexuálov, kde má zverejnené poriadne odvážne fotky. Leží nahá s roztiahnutými nohami a v plnej paráde ukazuje svoje dorobené silikóny a svoje mužské prirodzenie. Toto je však jediná vec na jej tele, ktorá ju ešte stále pasuje za muža. Snažili sme sa skontaktovať aj so samotným Borisom Kollárom, no od včera nám nereaguje na telefonáty, ani esemesky.

